Qu’est-ce qu’une pandémie et quels paramètres l’OMS utilise-t-elle pour la déclarer?

Il y a quelques heures à peine, l’Organisation mondiale de la santé a annoncé que le Covid-19 ou coronavirus aurait atteint le pandémie.

Cette situation a déclenché des alarmes et met désormais les pays en alerte dans le monde entier à la lumière de la récente annonce, mais que signifie être au milieu de cette crise sanitaire?

Selon l’OMS, un pandémie c’est cette «propagation mondiale d’une nouvelle maladie»; Il se produit lorsqu’un virus se propage dans plusieurs pays.

Généralement, ce terme fait référence aux maladies infectieuses, bien que les maladies non transmissibles comme le tabagisme puissent également être envisagées.

“C’est un mot qui, s’il n’est pas utilisé correctement, peut provoquer une peur déraisonnable ou une acceptation injustifiée de la fin du combat, entraînant des souffrances inutiles et la mort”, a révélé l’autorité.

Comment l’OMS détermine-t-elle que le monde est en pleine pandémie?

Un peu plus de trois mois après l’annonce des cas survenus à Wuhan, en Chine et des plus de 120 000 personnes infectées dans le monde, l’Organisation a décidé de lancer une alerte.

Pour que l’OMS détermine la phase pandémique, les facteurs suivants doivent être pris en compte: la capacité du virus à provoquer des cas graves de maladie, à avoir une transmission élevée ou efficace de personne à personne; en plus d’être un nouveau virus.

La différence cruciale avec une épidémie est qu’elle ne se propage que pendant un certain temps dans une zone spécifique seulement.

L’Organisation mondiale de la santé demande qu’au milieu de la pandémie, les pays activent et étendent leurs mécanismes de réponse à COVID-19.

Des comparaisons surviennent

Compte tenu de cette annonce, de nombreuses personnes commencent à comparer la situation actuelle avec ce qui s’est passé il y a quelques années au Mexique avec la grippe A-H1N1.

Par rapport à l’épidémie de 2009, les cas les plus graves de coronavirus sont signalés dans une population beaucoup plus jeune; de même, il provoque une pneumonie virale.

On s’attend à ce que différentes caractéristiques épidémiologiques de cette maladie soient signalées d’ici l’été. pandémie.

Avec des informations de OMS et RTVe