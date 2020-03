Qu’est-il arrivé aux assistants sociaux de Gabriel Fernández?

La nouvelle série documentaire Netflix Les procès de Gabriel Fernández il a fait le cas transcender à nouveau et maintenant beaucoup se demandent ce qui est arrivé à la travailleurs sociaux impliqué dans votre cas.

Et c’est que la série recrée les faits depuis la nuit du 22 mai 2013, lorsque le garçon est décédé, jusqu’au procès au cours duquel les multiples abus et passages à tabac commis par sa mère et son beau-père étaient connus. En particulier, les chapitres montrent que le système de protection de l’enfance n’a pas réagi comme il se doit suite aux avertissements d’un enseignant sur la façon dont il a traité l’enfant à la maison.

Même l’un des travailleurs sociaux, des quatre accusés de négligence de la part du cas de Gabriel Fernández, apparaît dans la docuserie.

Des membres du Département des services à l’enfance et à la famille (DCFS) Stefanie Rodríguez, 32 ans, et Patricia Clement, 66 ans, ainsi que leurs superviseurs respectifs, Kevin Bom, 37 ans, et Gregory Merritt, 61 ans, ont été licenciés de son après une enquête interne en raison de la mort de l’enfant hispanique. En avril 2017, lors d’une audience, ils ont affirmé qu’ils étaient innocents.

Finalement, en janvier dernier, une cour d’appel californienne a décidé que les 4 travailleurs ne seraient pas poursuivis au pénal dans le cas du garçon de 8 ans.

Avec des informations de l’EFE et de la BBC.

