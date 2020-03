Qui d’entre eux a le plus d’argent?

Joe Biden ou Jorge Ramos: qui a le plus d’argent? Le démocrate a lancé sa candidature à la présidence en 2019 Le journaliste mexicain présente divers programmes en anglais et en espagnol

Joe Biden ou Jorge Ramos: qui a le plus d’argent?

Quelques semaines avant qu’il ne soit décidé quel démocrate affrontera Donald Trump lors des élections présidentielles de novembre, Joe Biden reçoit un “coup” de la part de ceux qui attendaient le moins … du journaliste mexicain Jorge Ramos.

Et il a été découvert que si le Mexicain a une fortune de 12 millions de dollars, l’aspirant démocrate a 9 millions de dollars en épargne.

D’une part, Joe Biden est un homme politique américain qui est au centre de l’opinion publique en raison de sa nomination aux élections présidentielles des États-Unis 2020.

Le démocrate de 77 ans a tracé une voie politique et a atteint sa meilleure position lorsqu’il est devenu le 47e vice-président, sous l’administration de Barack Obama.

Il était auparavant sénateur américain du Delaware du 3 janvier 1973 jusqu’à sa démission le 15 janvier 2009.

En 2019, Joe a lancé une candidature pour l’élection présidentielle de 2020.

De l’université, où il a étudié le droit et les sciences politiques, il avait fait preuve de leadership.

Il a d’abord travaillé comme avocat, mais il s’est ensuite consacré à sa carrière de politicien.

En 1972, il est devenu l’un des plus jeunes sénateurs de l’histoire du pays.

Il a tenté à plusieurs reprises de se présenter aux élections présidentielles, mais il s’est retiré de la course avec prontutus jusqu’en 2019, date à laquelle il a annoncé sa nomination au Parti démocrate.

Joe Biden a une valeur nette de 9 millions de dollars, selon CelebrityNetworth.

Le journaliste mexicain Jorge Ramos surclasse le politicien américain

D’un autre côté, il y a Jorge Ramos Ávalos.

Il est un journaliste mexicain reconnu pour son travail de présentateur de télévision, notamment dans Univision News, une émission diffusée aux États-Unis et dans 16 pays d’Amérique latine.

Il a également participé à d’autres productions de la chaîne comme Al Punto, où il parle d’actualité politique.

Depuis 2013, il a commencé un nouveau projet en Amérique anglaise avec Jorge Ramos, un programme de la chaîne Fusion, une coentreprise d’Univision et ABC.

Il a étudié les communications à l’Universidad Iberoamericana à Mexico et a ensuite étudié une maîtrise en études internationales à l’Université de Miami.

Il a été popularisé par les différents entretiens qu’il a réalisés avec des personnalités du monde politique.

Il a également publié des livres.

Grâce à son travail, Ramos reçoit un salaire annuel de 3 millions de dollars. Cela lui a permis d’accumuler une fortune de 12 millions de dollars, a rapporté CelebrityNetworth.

Cannelle vs. Julio César Chávez: qui des deux a le plus d’argent?

Nous sommes montés sur le ring de deux des boxeurs les plus respectés du Mexique pour savoir lequel d’entre eux prend le titre de plus riche.

Dans un coin: Saúl Álvarez, mieux connu de tous sous le nom de «Canelo».

Ce boxeur professionnel travaille dans la division des poids moyens et est reconnu pour être un excellent jeu.

Canelo a remporté des championnats du monde dans quatre catégories de poids différentes.

Il est actuellement le champion du monde de la World Boxing Association, du World Boxing Council et de l’International Boxing Federation.

Les combats auxquels il a participé ont laissé des gains incroyables. Par exemple:

Le 5 mai 2012, il a reçu 1,2 million de dollars en battant Sugar Shane Mosley.

Le 16 septembre de la même année, il a gagné 2 millions de dollars en battant Josesito López. Ils lui ont également donné un bonus de 100 000 $ par KO.

Il a également combattu Floyd Mayweather en 2013 et bien qu’il ait perdu, le spectacle lui a laissé environ 12 millions de dollars.

Le 21 novembre 2015, lorsqu’il a vaincu Miguel Cotto, il a reçu 5 millions de dollars supplémentaires.

En 2017, Canelo a combattu avec Gennady Golovkin et a ainsi conservé son titre de poids moyen The Ring. Avec ce combat, il a gagné plus de 40 millions de dollars.

En 2018, lorsqu’ils se sont affrontés à nouveau, le boxeur n’a eu qu’à se présenter pour gagner 25 millions de dollars de plus.

Voilà comment Canelo a une fortune de 120 millions de dollars, selon celebritynetworth.

Julio César Chávez «échoue» à la fortune de Canelo

De l’autre côté: Julio César Chávez. À qui beaucoup considèrent le meilleur boxeur que le Mexique a donné.

Il est actuellement âgé de 57 ans et retraité. Cependant, pendant 25 ans dans le sport, il a développé une carrière impressionnante.

Il a accumulé des titres dans six championnats du monde dans trois divisions de poids différentes: super plume, léger et super léger.

Il a remporté le WBC Super Featherweight en 1984, le titre WBA Lightweight en 1987, le titre WBC Lightweight en 1988, le titre WBC Light Welterweight en 1989, le titre IBF Light Welterweight en 1990 et le titre WBC Light Welterweight en 1994.

Il est reconnu pour son puissant crochet au foie, harcelant ses adversaires et son esquive impressionnante.

Il a réussi à maintenir une séquence sans défaite pendant 13 ans, qui est la plus longue enregistrée dans l’histoire de la boxe.

Lors de sa première défaite contre Frankie Randall, il avait déjà un dossier de 89-0-1.

ESPN l’a inclus dans sa liste des 50 meilleurs boxeurs de tous les temps à la 24e place.

Depuis 2011, il fait partie du International Boxing Hall of Fame.

En 2019, il a lancé son livre “The True Story” dans lequel de nombreux détails sur sa vie à l’intérieur et à l’extérieur du ring de combat sont racontés.

C’est ainsi que Julio César Chávez a une valeur nette de 10 millions de dollars.

Sans aucun doute Canelo prend la victoire en ce qui concerne les plus riches, mais pour vous qui est le meilleur combattant Canelo ou Julio César Chávez?