Qui est Carmela Hontou, la créatrice de mode coronavirus qui a l’Uruguay en suspens

«L’un des coronavirus est Carmela Hontou, l’amie proche de Marta. Il est venu d’Europe et est allé au mariage, alors il a infecté un peuple … Plus tard, nous avons parlé, je suis hystérique“Est entendu dans l’un des audios qui sont devenus viraux au cours des dernières heures. L ‘”hystérique” n’est pas seulement cette uruguayenne, dont le ton révèle sa strate sociale, il y en a plus comme elle … “Je suis tellement indigné, mais tellement indigné, tellement indigné”, explique un autre. Et donc les messages qui circulent dans les groupes WhatsApp les plus sélectionnés du pays se multiplient.

L’indignation a une raison … Carmela Hontou, créatrice de mode de 57 ans, est l’un des cas confirmés de coronavirus en Uruguay. Mais loin de respecter le protocole de quarantaine volontaire qui est suivi dans presque tous les pays touchés, Non seulement elle n’est pas restée à la maison, mais elle a assisté à l’un des événements les plus importants de ces derniers jours en Uruguay, un mariage massif avec 500 invités, “celui du fils de Lea Filipelli”, comme “l’hystérique” de la audio.

“Vit-il dans un tupper?”, S’est plaint un autre Uruguayen. dans les messages déjà célèbres de WhastApp, et ce n’était pas très loin dans son analyse…. Hontou, en plus d’aller au mariage, a mangé avec sa mère de 84 ans. Les personnes âgées sont le principal groupe à risque pour le virus et, en fait, la majorité des plus de 5 800 décès enregistrés dans le monde par le coronavirus étaient des personnes âgées.

Les actions imprudentes de la créatrice ajoutent de la confusion à ses explications. Il a assuré qu’il avait toujours voulu “prendre soin des Uruguayens” mais qu’il n’avait aucun scrupule à assister à un événement après son retour de pays de la zone rouge comme l’Italie et l’Espagne, les deux plus touchés en Europe avec plus de 1600 morts entre les deux.

Le récit de Hontou indique qu’il s’est rendu à Madrid le 22 février, à destination de Milan, mais comme ses engagements ont été annulés, il est retourné en Uruguay. «Je suis arrivé en me sentant bien et sans aucun symptôme. J’ai demandé s’il y avait une mesure à l’aéroport parce qu’elle venait d’Europe et ils ont dit non. Le même jour, j’ai déjeuné avec ma mère de 84 ans et le soir, je suis allé à un mariage avec 500 personnes “, a-t-il déclaré.

En dialogue avec El País, il a justifié sa décision de ne pas s’isoler volontairement: “Je ne suis pas allé mal au mariage, je n’ai eu aucun symptôme. Dimanche, j’ai commencé à être enroué et je pensais que ce n’était rien, j’ai un problème de reflux et je l’ai lié à cela. “

Mais la fièvre est venue, l’un des symptômes les plus courants du coronavirus lorsqu’il est combiné avec l’autre facteur d’alerte, ayant été dans une zone à risque. “J’ai commencé à vomir, j’ai appelé un médecin à domicile et on m’a diagnostiqué un bronchospasme”, a-t-il poursuivi. Et à ce moment la confusion commence. Selon le médecin qui l’a traitée, il voulait l’hospitaliser, mais elle affirme qu’elle ne l’a pas autorisé “pour éviter d’infecter d’autres personnes”.

Selon son témoignage, elle s’est battue pour faire faire le test de coronavirus par le ministère de la Santé parce qu’elle sentait qu’elle pouvait l’avoir.

“L’idiot est arrivé d’Europe jeudi et s’est rendu à un mariage vendredi”, entend l’un des Uruguayens du groupe WhastApp choqué … Aujourd’hui, samedi, le nombre de personnes infectées confirmé par le gouvernement est passé à six et reste toujours pour savoir si les nouveaux infectés étaient avec Carmela.