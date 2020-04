Qui est Kim Yo-jong, la femme impitoyable figurant dans la succession de Kim Jong-un

C’est elle qui a soigneusement cartographié l’image de son frère impitoyable à travers la planète pendant des années. Peu connue, la femme a gagné la confiance du Parti des travailleurs qui commande le pays d’une main de fer. C’est après sa brillante participation au Jeux olympiques d’hiver de 2018 quand le monde la connaissait (un peu) plus. Selon les rapports des services de renseignement, il est la seule personne en qui il a confiance. Kim Jong-un.

Ces derniers mois, cependant, son image publique s’est développée. C’est après avoir insulté la Corée du Sud, qu’il a qualifié de “chien effrayé qui aboie”, suite aux plaintes de Séoul concernant un exercice militaire près de la frontière. Plus étrange encore, il a félicité Donald Trump, qui avait envoyé une lettre à son frère. Depuis quelque temps, il est devenu son porte-parole et son représentant dans le monde. Personne n’a accès au dictateur nord-coréen comme elle.

On sait peu de choses sur la vie des “princesse nord-coréenne” Le plus jeune des frères du dictateur Kim Jong-un est la seule fille de Kim Jong-il et de son épouse, la danseuse Ko Yong-hui. Selon le département du Trésor américain, il est né à Pyongyang le 26 septembre 1989. Cependant, les services de renseignement sud-coréens soutiennent qu’il est né en 1987, pour lequel son âge a entre 29 et 31 ans.

Comme ses frères aînés, elle a fait ses études à Berne, la capitale suisse. Sous l’alias Pak Mi-hyang, a fréquenté l’école publique pendant plusieurs années Liebefeld-Steinhölzli, le même que celui où Kim Jong-un est allé vivre dans un modeste appartement près de l’institut. Pendant son séjour à Berne, apprécié les cours de ballet.

Selon Kenji Fujimoto, le chef japonais qui a travaillé pour la famille Kim pendant plusieurs années jusqu’à son évasion en 2001, Kim Jong-il adorait sa plus jeune fille. Il l’appelait “douce Yo-jong” ou “princesse Yo-jong”. “La princesse” serait rentrée en Corée du Nord en 2000 ou 2001, en même temps que Kim Jong-un. Une fois là-bas, a terminé ses études à l’Université Kim Il-sung de Pyongyang.

Après son retour dans son pays, “la princesse” n’a pas été vue en public jusqu’à la mort de son père, près de dix ans plus tard. À cette occasion, il est apparu parmi plusieurs fonctionnaires lors des funérailles, fin 2011.

Sa carrière politique a commencé en 2014, lorsqu’elle a été nommée directrice adjointe du département Propagande et agitation du Parti des travailleurs., une accusation pour laquelle elle a été condamnée par les États-Unis pour “violation des droits de l’homme” et censure pour cacher “une conduite inhumaine et oppressive”.

Selon les renseignements sud-coréens, la jeune femme «abuse souvent de son pouvoir» et punit les membres de son département pour «délits mineurs». Telle est sa confiance que Yo-jong est celui qui a accompagné Kim à ses deux sommets avec Trump. Mais après cela, il a été recommandé de garder un profil bas, et pendant un an, la sœur du dirigeant coréen était loin du bureau politique. Bien qu’elle n’ait jamais été parsemée de problèmes internes liés aux purges et aux disparitions, elle sait tout sur eux et conseille même son frère.

On pense que sa tante, Kim Kyong-hui, a servi de modèle dans sa carrière politique. Tous deux ont joué le même rôle de soutien pour leurs frères, Kim Jong-il et Kim Jong-un, et tous deux occupent une position centrale dans le pays. Après Kyong-hui, qui est arrivé au pouvoir après une carrière de trois décennies dans le secteur public, elle a été la deuxième femme à devenir membre du bureau politique dans un pays à forte tradition patriarcale. Avant sa nomination, il a contribué à bâtir l’image de son frère entre 2010 et 2011, alors qu’il se préparait à une succession héréditaire.

En raison de la forte tradition confucéenne de la Corée du Nord, pour beaucoup, il est peu probable qu’il devienne un jour le chef du pays communiste. “Elle ne peut pas être un leader. C’est une femme », explique Lim Jae-cheon, un expert de la famille Kim à l’Université de Corée à Séoul. Mais il a un rôle important à jouer. “Kim Yo-jong est très influent”, a-t-il déclaré. Peut-être que le moment pour une femme à l’avant-garde de l’énergie nucléaire menaçante est arrivé et change radicalement de cap.