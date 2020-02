Qui est Lucero Sánchez: était un député, amoureux de Chapo, était en prison et serait aujourd’hui libre

En avril 2015, Lucero Guadalupe Sánchez López, était député de Sinaloa lorsque le scandale a été découvert: il avait été capturé par les caméras de sécurité de la prison d’El Altiplano, visiter Joaquín “El Chapo” Guzmán avec une identification apocryphe. À partir de ce moment, il était connu comme “la chapodiputada”.

La réunion lui a coûté son siège. Deux mois plus tard, le 13 juin 2015, le Congrès a approuvé son anarchie.

Originaire de Cosalá, Sinaloa, la professionnelle de 24 ans a étudié les sciences criminelles, sans expérience politique (elle a renoncé au PRI auquel elle a démissionné pour rejoindre le National Action Party) et avec des travaux antérieurs dans le domaine des achats dans une société immobilière racines, est devenu législateur le 7 juin 2013, après une campagne intense, avec de grandes concentrations de personnes et la distribution de cadeaux, ce qui lui a valu la sympathie des électeurs.

Cela faisait seulement un mois qu’il occupait son siège au Congrès de l’État, lorsque son ex-conjoint, Rubén Chávez Cháidez, a été criblé de trois hommes en quittant son domicile.

Des mois plus tard, le 11 janvier 2014, sa sœur María Carolina, deux ans plus jeune que Lucero, a été retrouvée morte, poignardée dans la cour de sa maison. Le tueur était son ex-mari.

Elle a été arrêtée en 2017 alors qu’elle tentait de traverser la frontière avec les États-Unis, où les autorités l’ont accusée de complot pour trafiquer, distribuer et vendre de la cocaïne aux États-Unis.

L’histoire d’amour avec “El Chapo”

C’est lors du procès contre Joaquín Archivaldo Guzmán Loera «El Chapo», qui s’est tenu devant le tribunal de New York (entre 2018 et 2019), que Lucero Guadalupe Sánchez López a raconté son histoire avec le trafiquant de drogue mexicain.

Il a dit que Elle l’a rencontré en 2011 alors qu’elle avait 21 ans et est tombée amoureuse de lui, mais en même temps, elle avait très peur de lui.

Devant le juge Brian Cogan, qui était le plus jeune législateur de l’État de Sinaloa Il a dit qu’elle pensait que son lien avec le patron était “une relation”.

“J’étais confus avec mes propres sentiments, parfois je le voulais et parfois non, à cause de leurs attitudes différentes, j’ai toujours essayé de le garder heureux”, a-t-il déclaré.

Au cours du procès et en présence du capo ainsi que de son épouse Emma Coronel, Lucero Sánchez a déclaré que depuis octobre 2011, il travaillait pour l’accusé, collectant d’abord de la marijuana dans la Sierra de Durango et Sinaloa, puis créant des sociétés de façade pour le compte du capo. .

Il a dit que Guzmán Loera avait communiqué avec elle par téléphone qu’il lui avait envoyé et envoyé des SMS et l’avait vu plusieurs fois, deux ou trois fois par mois.

L’ancien député de Sinaloa a déclaré que étant déjà son partenaire sentimental, “El Chapo” l’a envoyée dans la Sierra de Durango et à Sinaloa pour acheter de la marijuana. Il a expliqué qu’elle let acheté le médicament auprès d’agriculteurs locaux, qui l’ont emballé dans des paquets de 10 kilos, et ont envoyé des cargaisons allant jusqu’à 400 kilos dans des avions.

“Il m’a envoyé prendre la marijuana en toute confiance et je n’étais pas d’accord, car je savais que ces gens n’allaient pas obtenir de l’argent”, a expliqué Sánchez López.

Il a dit que sur les instructions de “Chapo” avait pour tâche d’acheter de la marijuana bonne, belle et bon marché, mais qu’elle a commencé à envoyer de la marijuana avec des graines (qui sont de mauvaise qualité) afin que Guzmán Loera se fâche contre elle et l’envoie appeler, mais elle n’a pas réussi.

Il a même raconté certains des inconvénients du travail dans les zones de montagne, où il devait gravir une colline chaque matin et chaque après-midi pour recevoir un signal téléphonique et pouvoir recevoir des messages avec les commandes du trafiquant de drogue.

Il a révélé qu’il avait collaboré avec le capo afin que, par le biais d’une personne qu’il identifiait comme Pancho, une entreprise soit créée à Mexico pour distribuer et exporter des jus, afin de blanchir de l’argent de la drogue. Il a également déclaré avoir entendu parler de deux entreprises de façade que son ancien partenaire souhaitait créer à Los Angeles, en Californie, et une autre en Équateur.

Interrogé par le procureur, qui lui a demandé quand ses problèmes avec Guzmán Loera ont commencé, il a précisé que c’était fin 2012, alors ils ont pris leurs distances pendant un certain temps et c’est alors qu’il a rejoint la politique.

“En 2014, j’étais candidat à la délégation locale du district 16 de mon pays, Cosalá, et j’ai gagné avec de nombreux votes”, a-t-il déclaré.

Ensuite, il a admis qu’il n’avait pas mis fin à son mandat de trois ans en tant que législateur, car des mois plus tôt, il avait été licencié en raison de sa relation avec le trafiquant de drogue.

Selon Sánchez López, il vivait avec «El Chapo» qu’il fréquentait dans ses affaires personnelles: acheter des vêtements, des crèmes, des sous-vêtements et du tennis.

Il a ensuite dit que 16 février 2014 Ils se sont rendus dans une maison située dans le quartier de Guadalupe à Culiacán, Sinaloa. Il a dit qu’ils mangeaient, lorsqu’un des gardes du capo qu’ils ont appelé “Condor” est venu pour leur dire: “Nous devons déménager”, alors ils ont déménagé dans une autre maison du même quartier de Guadalupe.

Là, “El Chapo” lui a fait visiter et lui a montré l’écran de télévision qui était à l’intérieur de la piscine. «Je m’en souviens très bien», a-t-il dit, «parce que je lui ai demandé à quoi servait l’écran de la piscine. Joaquín m’a dit: “regarder la télévision quand vous et moi nous baignons”. »

Ensuite, ils se sont rendus dans la pièce qui se trouvait au rez-de-chaussée de la résidence et ils se sont levés très tard pour parler, mais ont été interrompus par un sujet surnommé «Condor».

«Vers trois ou quatre heures du matin, j’ai commencé à entendre de nombreux coups à la porte, le bruit d’hélicoptères survolant et hurlant. Soudain, il a crié de l’extérieur «Condor»: «Oncle, oncle, ouvre-nous, nous sommes tombés» », a-t-il raconté.

Il a dit qu’elle était sous le choc et qu’elle avait peur, mais Guzman lui a dit d’aller aux toilettes, où Condor et une femme de ménage étaient surnommés “le raccourci”.

C’est alors qu’il expliqua, El Chapo ordonna à “Condor” de soulever la baignoire, sous laquelle se trouvait un tunnel. Après avoir descendu des escaliers en bois, Condor ferma le couvercle avec la baignoire.

Dans l’obscurité totale, El Chapo, qui était nu, a couru le long du tunnel, suivi de Lucero, Condor et «la chaparra».

“J’avais très peur”, a-t-il dit, comme il l’a dit, il a dû tâtonner avec ses mains pour avancer à travers les tuyaux pendant une heure, jusqu’à ce qu’ils atteignent le bout du tunnel qui atteignait la rivière Maya, “à côté de la Conagua à Culiacán” .

Lors de son témoignage, le Bureau du Procureur a lu certains des SMS entre Lucero et Joaquín Guzmán. Cependant, la principale révélation est que, Apparemment, les «Chapodiputada» et Guzmán Loera ont ensemble un fils nommé Rubén.

Selon le Bureau fédéral des prisons (FBP), Lucero Guadalupe Sánchez López, Jesús «El Rey» Zambada, Lucero Guadalupe Sánchez, «La Chapo-deputy», et la villa colombienne Jorge Milton Cifuentes, auraient été libérés, après avoir déclaré contre Joaquín “El Chapo” Guzmán, qui purge une peine d’emprisonnement à perpétuité dans une prison à sécurité maximale.

Cependant, un responsable du ministère américain de la Justice a assuré Jesús Esquivel, journaliste de Process, qui n’a pas été libéré.

“Pour être libre, l’ordonnance devrait émaner d’un juge fédéral et de personne d’autre”, a-t-il expliqué. Il a même déclaré que “tous les trois sont sous la garde des Marshalls américains (shérifs fédéraux) ou dans le cadre du programme des témoins protégés”.

Samedi soir, il a été annoncé que “El Rey”, la “Chapodiputada” et la villa Cifuentes avaient été libérés, selon les informations du Federal Bureau of Prisons (BOP) des États-Unis. .

La confusion est née de la collecte de messages sur le compte Twitter personnel du journaliste du New York Times Alan Feur, qui a déclaré que les trois criminels n’étaient plus sous la garde et la responsabilité du BOP.

Le journaliste, l’un des journalistes qui a couvert le procès contre “El Chapo”, a écrit que le BOP avait libéré Cifuentes Villa le 5 décembre et que Zambada García et la “Chapodiputada” à des dates inconnues, déclarant que tout Autour de ces criminels, il est traité en secret.