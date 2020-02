Qui est Nkosi Johnson: le garçon qui a lutté contre la discrimination liée au sida et a été honoré par Google

“Prenez soin de nous et acceptez-nous, nous sommes tous humains”, étaient les mots durs qu’il a prononcés dans un discours Nkosi Johnson, un garçon sud-africain qui se bat pour l’égalité des droits des enfants atteints du SIDA. Aujourd’hui 31 ans de sa naissance, Google le commémore avec un doodle en l’honneur de lui et de son combat qui a été entendu par des millions de personnes à travers le monde.

Xolani Nkosi est né VIH positif à Johannesburg, Afrique du Sud, le 4 février 1989. Bien que sa mère soit décédée, avec Gail Johnson, une bénévole qui adopté, est devenu un emblème de la lutte contre les discriminations et les inégalités que les personnes atteintes du SIDA souffrent de leurs droits tout le monde. Vu sous n’importe quel angle, Nkosi est devenu un exemple pour les générations futures.

Sa mère, Nonthlanthla Daphne, était porteuse du VIH et transmis au petit Nkosi à la naissance. Par conséquent, lors de leurs premiers jours dans le monde, les médecins ils ne lui ont pas donné plus de deux ans de vie. Cependant, il a surmonté cette prévision et il a réussi à vivre jusqu’en 2001.

Alors qu’actuellement, lorsque le nom de Nkosi tu penses au réclamer des droits des personnes atteintes du SIDA, au moment de l’entrée à l’école, il a souffert de discrimination. En réponse à ce comportement de la société, sa mère a décidé organiser des ateliers éduquer la communauté sur la souffrance de votre enfant.

Les efforts des deux conséquences importantes dans le panorama de ceux qui souffrent de la maladie, car ceux-ci ont causé cela au Parlement de leur pays adopter une loi avec quelles écoles il fallait maintenir des politiques interdisant la discrimination et ainsi protéger les enfants comme Nkosi.

Ayant accompli cela, Nkosi Johnson a toujours feutre très fier, son rôle ayant été fondamental pour aider tous les enfants à avoir accès à droits fondamentaux. En outre, ils ont profité de éduquer les parents et les enseignants À propos du SIDA «Ma mère Gail et moi avons toujours été honnêtes au sujet de ma maladie», a commenté le garçon sur la compréhension qu’ils avaient générée autour de son état.

Mais leur lutte n’a pas atteint cet objectif à elle seule, elle a également contribué au médicaments antirétroviraux aux mères atteintes du VIH / SIDA. Cette action serait de la plus haute importance pour la nation, car elle contribuerait à sauver des dizaines de milliers d’enfants sud-africains année après année.

En juillet 2000, Nkosi Johnson a attiré l’attention des réflecteurs du monde, ainsi que 10 000 délégués, qui ont écouté attentivement un discours écrit par lui-même pour la treizième édition du Conférence internationale sur le sida à Durban.

“Prenez soin de nous et acceptez-nous, nous sommes tous des êtres humains. Nous sommes normaux Nous avons des mains, nous avons des pieds. Nous pouvons marcher, nous pouvons parler, nous avons des besoins comme tout le monde. N’ayez pas peur de nous, nous sommes tous pareils», A déclaré le garçon de 11 ans.

La maturité de Nkosi était connu lorsqu’il parlait d’aspects très spécifiques de sa vie. Un exemple de ceci est le mentionne Daphne, sa mère biologique, qu’il a toujours gardé en mémoire: “Je sais qu’elle m’aimait beaucoup et qu’elle me rendrait visite quand elle le pourrait”.

À la fin de 2000, Nkosi s’est rendu aux États-Unis et il y est allé diagnostiqué avec des lésions cérébrales. Il a même souffert de saisies qui l’ont amené à la limite. A cette époque, sa mère le décrivait avec une phrase qui lui permettait également d’entrevoir forteresse qui le caractérisait dans son court et compliqué la vie: “C’est la moitié de la taille de rien et continue de se battre”.

Sa mère Gail a créé une organisation appelée Havre de Nkosi (Refuge de Nkosi), qui a pris soin de aider les personnes vivant avec le sida, et aussi à ceux qui ne le font pas, afin qu’ils apprennent à se rapportent à la condition. «Nous nous assurons que nos résidents Apprenez à vivre avec le SIDA, pas à en mourir”

Nkosi Johnson est un symbole de l’activisme pour un traitement égal du SIDA. C’est pourquoi l’organisation Kids Right à Rome a créé le Prix ​​international pour la paix des enfants en 2005 et chaque année une statuette est livrée qui recrée sa silhouette pour les gens qui lutter pour promouvoir les droits des enfants.