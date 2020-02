Qui était Katherine Johnson, la mathématicienne emblématique de la NASA décédée à 101 ans

Katherine Johnson, brillante mathématicienne de la NASA, décisive dans l’arrivée de l’homme sur la lune, qui a travaillé sur les premières missions spatiales de la NASA et dont la vie a été dépeinte dans le film “Hidden Talents”, il est décédé ce lundi à 101, comme l’a rapporté l’agence spatiale dans un communiqué.

Les calculs de Johnson ont aidé en 1969 à mettre le premier homme sur la Lune, mais il était peu connu jusqu’à ce que le film nominé aux Oscars en 2017 raconte les histoires de trois femmes noires travaillant à la NASA.

“Elle était un héros américain et son héritage pionnier ne sera jamais oublié”, a déclaré l’administrateur de la NASA, Jim Bridenstine, qui a également rappelé “son courage et ses jalons” que l’agence n’aurait pas pu réaliser sans elle.

Johnson et un collègue ont été les premiers à calculer les paramètres du vol suborbital de 1961 de l’astronaute Alan Shepard, le premier Américain à arriver dans l’espace.

Grâce à son talent pour les mathématiques, puis déterminé la trajectoire du vol Apollo 11, qui a conduit Neil Armstrong et Buzz Aldrin sur la Lune en juillet 1969.

L’ancien président américain Barack Obama lui a remis la Médaille présidentielle de la liberté 2015, la plus haute distinction décernée à un civil du pays.

Deux ans plus tard, Johnson, qui avait 98 ans à l’époque, a assisté à la cérémonie des Oscars 2017 lorsque le film “Hidden Talents” a été nominé, et a reçu une ovation debout sur scène.

“Johnson a aidé notre nation à élargir les limites de l’espace, même quand il a fait de grands progrès qui ont également ouvert des portes aux femmes et aux personnes de couleur“, A déclaré Bridenstine dans un communiqué.

Dans un tweet publié lundi, l’agence spatiale a déclaré qu’elle avait célébré les 101 ans de vie et l’héritage d’excellence de Johnson au cours desquels il avait effondré les barrières sociales et raciales.

Les mathématiques de la NASA, pionnière dans la recherche de l’égalité raciale, ont contribué aux premiers triomphes des États-Unis dans les vols spatiaux humains. Elle a été championne de l’enseignement des disciplines académiques des sciences, de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques. “Katherine G. Johnson est l’une des figures les plus inspirantes de la NASA”, a indiqué l’agence.

Né le 26 août 1918 à White Sulphur Springs, Virginie-Occidentale, Johnson est diplômé du West Virginia State College avec les plus hautes distinctions en 1937. Après avoir fréquenté une école supérieure et travaillé comme enseignant dans une école publique, a été embauché en 1953 pour ce qui est maintenant connu comme le Langley Research Center de la NASA à Hampton, en Virginie, mais il fut ensuite baptisé Langley Memorial Aeronautical Laboratory. Il a pris sa retraite du centre en 1986. Les réalisations de Johnson à Langley ont été soulignées dans le livre à succès “Hidden Talents” et le film à succès du même nom.

(*) Avec des informations de . et AP