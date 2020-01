Qui était “La Catrina”, le tueur à gages du cartel de Jalisco derrière le massacre de 13 policiers à Michoacán

María Guadalupe López Esquivel, “La Catrina”, est morte dans le mystère. Vendredi, la femme qui a fait face à des éléments de sécurité du Michoacán a perdu la vie à la suite d’une balle.

Selon ces informations, alias “La Catrina” se trouvait dans une maison que les membres du ministère de la Sécurité publique, de la Garde nationale et des militaires s’apprêtaient à démanteler, après un appel anonyme mettant en garde contre des hommes armés.

L’accusation a alerté les occupants de la maison, qui ont ensuite été identifiés comme des assassins présumés des Jalisco Cartel New Generation. Puis les criminels ont commencé la mêlée contre les agents.

María Esquivel a été blessée. Les rapports officiels indiquent qu’il est décédé alors qu’il était soigné.

Le prétendu lieutenant du CJNG, originaire de Tepacaltepec, Michoacán, est considéré par les autorités comme l’auteur du matériel des embuscades de la police d’État du Michoacán, le 14 octobre dernier. María a été envoyée par Miguel Fernández alias «El M2» ​​à Aguaje, avec pour mission de tuer la police et de quitter les narcomantas dans lesquels le crime a été jugé.

Dans une enregistrement filtré, écoute “Le M2” tournez les instructions vers “La Catrina”, qui vous assure que la mission se déroulera selon vos ordres.

“Êtes-vous déjà responsable de ce que je vous ai dit?”, Vous entendez “El M2” sur l’enregistrement. “Oui, commande, nous venons de faire heurter un pneu,” “La Catrina” répond.

Avec la montée du CJNG comme l’un des cartels les plus importants de la scène de trafic de drogue au Mexique, leurs dirigeants ont élargi leurs stratégies criminelles, choisissant de recruter des femmes pour travailler comme sicarias.

En plus des sicarias et des petites amies des chefs de la place, le département du Trésor de Les États-Unis ont signé huit femmes accusées de blanchiment d’argent pour le CJNG.

Les premiers sont les sœurs González Valencia, appartenant à la famille qui commande “Los Cunis”, la branche financière du CJNG: Rosalinda (ou Rosalía), épouse de «El Mencho», Naomi, Berenice, Marisa Ivette, María Elena, Érika et Abigaíl; ainsi que sa demi-sœur Estela Valencia Farías. À cette longue liste, le nom de María Esquivel “La Catrina” a été ajouté.

Spéculation sur le santé du chef du cartel de nouvelle génération de Jalisco (CJNG) Nemesio Oseguera Cervantes «El Mencho» ils ont été accompagnés d’une série de versions dans lesquelles on spécule qui prendrait le commandement en son absence.

Parmi les successeurs possibles a été mentionnée sa fille, Jessica Johana et son épouse, Rosalinda González Valencia, Ce qui est sûr, c’est que la présence de femmes à l’intérieur du cartel augmente et qu’il ne s’agit pas seulement de parents du Mencho mais aussi de reines de beauté, d’adolescentes et de sycaires.

En août de l’année dernière, c’était très public l’arrestation de Croix-Rouge Maine, qui a remporté en 2016 un concours de bikinis organisé par le bookmaker mexicain Caliente casino.

L’ancienne reine de beauté Elle a été arrêtée à San Luis Potosí avec Edgar Herrera Pardo, alias “El Caimán”, l’un des hommes proches de Mencho.

Différentes versions ont souligné Elle était la petite amie d’Edgar Pardo, connue pour être le chef du groupe criminel de Tijuana. Son histoire avec le cartel est incertaine, car il était en fait célèbre dans l’État frontalier non pas pour ses liens avec la drogue mais pour sa beauté.