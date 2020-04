Qui pourrait diriger la Corée du Nord sans Kim?

Les spéculations et les rumeurs sur la santé de Kim Jong-un peuvent ne rien signifier, mais les questions de savoir qui pourrait lui succéder à court ou à long terme seront toujours là. La BBC a parlé aux analystes des prétendants et si l’histoire était de leur côté.

Un membre masculin de la famille Kim dirige la Corée du Nord depuis sa fondation par Kim Il-sung en 1948 – et la mythologie de cette famille est très présente dans la société.

La propagande sur sa grandeur commence pour les citoyens avant même qu’ils ne puissent lire: les enfants d’âge préscolaire chantent une chanson intitulée: “Je veux voir notre chef Kim Jong-un.”

Alors, comment pouvez-vous imaginer une Corée du Nord sans cette figure symbolique et politique au sommet? Comment les élites s’organiseraient-elles ainsi que la société dans son ensemble?

La réponse est simple: nous ne savons pas. Plus intéressant, ils ne le savent pas non plus. Ils n’ont jamais eu à le faire.

Il y a toujours eu un Kim …

Alors que Kim Jong-un se préparait au pouvoir, ils ont même commencé à utiliser le terme “Paektu Bloodline” pour aider à légitimer son règne.

Paektu est la montagne sacrée et mythifiée où Kim Il-sung aurait mené une guérilla et où Kim Jong-il serait né. Kim Jong-un s’y rend toujours quand il veut mettre l’accent sur d’importantes décisions politiques.

Il y a toujours eu un Kim au cœur idéologique du pays.

Arbre généalogique de Kim

À quoi ressemblerait la Corée du Nord sans un tel héritier? Kim Jong-un, 36 ans, aurait des enfants – mais ils sont bien trop jeunes. On pense qu’il a trois enfants, le plus âgé ayant 10 ans et le plus jeune trois. Kim Jong-un lui-même était considéré comme jeune lorsqu’il a pris le pouvoir – il avait 27 ans.

Il est probable qu’une sorte de direction de groupe émerge, peut-être comme au Vietnam, qui s’appuie fortement sur les enseignements et la légitimité du fondateur pour renforcer sa propre position.

Les observateurs peuvent suivre qui détient certains postes clés et peuvent suivre les nouvelles et les informations open source sur les institutions importantes, mais ne peuvent pas vraiment dire comment les factions se développent, ni qui détient le pouvoir par le biais de liens personnels plutôt qu’institutionnels. De plus, les directeurs adjoints ou directeurs adjoints ont parfois plus de pouvoir réel que les chefs titulaires des institutions. Cela rend toutes les prévisions extrêmement difficiles.

L’histoire continue

Les trois Kims restants

Il y a trois Kims qui pourraient potentiellement être impliqués dans la composition politique de la Corée du Nord si Kim Jong-un venait à disparaître. Ils sont tous confrontés à des limites dans l’exercice de la règle familiale.

Le premier est Kim Yo-jong, La sœur cadette de Kim Jong-un. Elle aurait été la favorite de son père qui a commenté sa précocité, son intérêt pour la politique dès son jeune âge. Sa manière est efficace, douce et on soupçonne plutôt observatrice. On a beaucoup parlé de sa proximité avec son frère. Au sommet Trump-Kim de Singapour, elle était célèbre pour lui passer un stylo pour signer l’accord, et au prochain sommet à Hanoi, elle a été photographiée furtivement derrière les coins alors que son frère posait pour des photos de type homme d’État.

Pourtant, elle n’était pas au-dessus d’une rétrogradation temporaire après le sommet de Hanoi – prétendument en raison de son échec, bien que cela ne soit jamais confirmé. Elle ne siège pas à l’organe décisionnel suprême, la Commission des affaires d’État, mais elle est membre suppléante du Politburo et vice-directrice du Département de la propagande et de l’agitation (PAD) du Parti des travailleurs de Corée. Ces acronymes peuvent sembler incompréhensibles, mais le PAD est une organisation puissante qui assure la loyauté idéologique dans le système.

C’est une femme, cependant, et il est difficile d’imaginer qu’elle occupe la première place dans un pays aussi profondément patriarcal. La Corée du Nord est un État extrêmement masculin, dans lequel le sexe porte des attentes rigides. Être chef suprême, et certainement diriger l’armée, ne rentre pas dans la gamme des fonctions féminines.

Le second est Kim Jong-chul. Il est le frère aîné de Kim Jong-un, mais n’a jamais semblé intéressé par la politique ou le pouvoir. (Il est connu pour être intéressé par Eric Clapton.) Tout au plus, il pourrait être un lien symbolique avec la famille Kim: peut-être fait la tête d’une fondation et proposé de lire le discours étrange.

Le dernier est Kim Pyong-il, Le demi-frère de Kim Jong-il. Sa mère – la belle-mère de Kim Jong-il – cherchait à le faire devenir le successeur de Kim Il-sung. Elle a échoué et a été mise à l’écart par Kim Jong-il alors qu’il prenait de l’influence. Kim Pyong-il a été envoyé en Europe en 1979, où il a occupé divers postes d’ambassadeur, et n’est revenu en Corée du Nord que l’année dernière. Cela signifie qu’il est très peu probable qu’il dispose du réseau pour être un acteur central de la politique d’élite à Pyongyang.

Le deuxième homme le plus puissant de Corée du Nord en ce moment

Il y a d’autres individus qui ont joué un rôle central à l’époque de Kim Jong-un, mais il est difficile de savoir qui parmi eux formerait des relations de coopération et qui se ferait concurrence.

L’un est Choe Ryong-hae. Il a connu des hauts et des bas sous Kim Jong-un, mais après avoir traversé quelques tempêtes, il siège actuellement au présidium du bureau politique et est également le premier vice-président de la Commission des affaires d’État. L’année dernière, il est devenu le premier nouveau président en 20 ans, remplaçant le vieillissant Kim Yong-nam – il est donc la personne qui représente le Nord lors d’engagements internationaux.

Choe a également occupé des postes élevés au sein de l’armée et du Département de l’organisation et de l’orientation (OGD) du Parti des travailleurs de Corée, chargé de faire respecter la loyauté tout au long du régime. Il s’agit d’une organisation extrêmement puissante: elle impose l’adhésion de tous les citoyens à l’idéologie de la Corée du Nord. Il est probablement le deuxième homme le plus puissant de Corée du Nord.

Les vieux spymasters et les grands politiciens montants

Un autre est Kim Yong-chol. Ce général a ouvert la voie aux sommets Trump-Kim, rencontrant à plusieurs reprises le secrétaire d’État américain Mike Pompeo. Il a été chef du Département du Front uni (responsable des relations avec la Corée du Sud) et du Reconnaissance General Bureau, le principal service de renseignement du pays. Il semble avoir subi une rétrogradation à la suite des pourparlers avec les États-Unis, mais il est peu probable que ce maître-espion reste longtemps obscur.

Un autre encore Kim Jae-ryong. En plus d’être membre de la Commission des affaires d’État, il est premier ministre du Cabinet, un poste modérément influent. On sait relativement peu de choses sur lui, mais son étoile a augmenté au cours des dernières années alors que d’autres sont tombées. Il est connu pour la gestion des industries et a dirigé la province la plus isolée, où se trouvent des sites militaro-industriels clés, pendant plusieurs années. Cela peut signifier qu’il a été étroitement associé au programme nucléaire.

Jong Kyong-taek est responsable du Département de la sécurité de l’État, qui enquête et sanctionne les délits politiques. Cela aide également à protéger physiquement les dirigeants. Ce sont des responsabilités cruciales qui contribuent à assurer la stabilité du système.

Hwang Pyong-so est un autre fonctionnaire qui a occupé des postes militaires de haut niveau et qui a dirigé l’OGD à l’époque de Kim Jong-un. Comme Choe (et bien d’autres), il a été discipliné; il ne semble cependant pas avoir été réhabilité de la même manière. Autres piliers de la politique étrangère des années 2010 Ri Yong-ho et Ri Su-yong ont également vu leur rôle diminuer récemment. Ils ont été remplacés par Ri Son-gwon et Kim Hyung-jun. Le premier serait un allié de Kim Yong-chol.

Les exécuteurs militaires

Une poignée de généraux de haut rang de l’Armée populaire coréenne (KPA) exercerait certainement une influence au cours de toute période de transition. Actuellement, deux hommes sont assis au sommet du Bureau politique général de la KPA, Kim Su-gil et Kim Won-hong. Ce bureau renforce la loyauté politique dans l’armée, ce qui serait absolument crucial en période d’incertitude.

Kim Won-hong, illustre à quel point il est difficile de prédire comment le pouvoir serait partagé si Kim Jong-un n’était plus là. On pensait que Kim Won-hong et Hwang Pyong-so étaient rivales, rivalisant pour influencer Kim Jong-un aux dépens de l’autre.

Parmi les élites supérieures, qui affronterait et qui s’allierait? Y aurait-il des factions pro et anti-Kim Yo-jong? La peur de l’instabilité empêcherait-elle les rivalités de devenir incontrôlables? Après tout, il n’est dans l’intérêt d’aucun politicien d’élite de voir l’État s’effondrer, ouvrant la porte à une sorte de prise de contrôle par la Corée du Sud, ou même la Chine.

Il n’y a actuellement aucun concurrent parfait: sa sœur devrait surmonter le sexisme et la rupture avec la tradition d’un héritier masculin. Personne d’autre n’est directement issu de cette lignée de Paektu très importante. mais à la fin, ils devront tous penser à l’unité de l’État qu’ils ont défié toutes les normes internationales à préserver.