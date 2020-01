Qui sont les épouses des trafiquants de drogue de l’Union Tepito pour lesquels le gouvernement CDMX offre 2 millions de pesos en récompense

La Bureau du procureur général (PGJ) de Mexico offert une récompense de haut 2 millions de pesos à qui vous fournissez des informations permettant de localiser Karina Morales Baltazar, et le même montant pour Atzin Molina Salinas, car ils sont déjà plusieurs mois de la disparition de ces deux femmes, qui sont liés à l’Union Tepito, groupe criminel qui opère dans la capitale mexicaine.

Karina Morales, 28 ans, a été vu pour la dernière fois le 15 décembre 2018 quand il est allé à Storage, un festival de musique électronique qui s’est tenu à Tlalnepantla de Baz, dans l’État de Mexico. Selon Excelsior, les proches des disparus ont déclaré qu’à 6 heures du matin, Karina a appelé son domicile pour avertir qu’elle allait rentrer, mais qu’elle n’est jamais arrivée.

Les jours suivants, les membres de la famille ont partagé leur formulaire de recherche dans les réseaux sociaux, mais les membres de La Unión Tepito les ont rapidement contactés pour les menacer et les exhorter à cesser de la diffuser.. “Si Kari a été perdue, c’est parce qu’elle l’avait cherché”, leur a expliqué l’un des membres.

Selon les autorités, il est La petite amie d’Alexis Martínez, “El Alexis”, un clone de cartes et opérateur financier présumé de La Unión, qui a été arrêtée puis relâchée en mars de l’année dernière. Même au moment de l’arrestation, elle était en compagnie de lui et Brayan Mauricio González, «El Pozoles», l’un des présumés dirigeants du groupe criminel et actuellement en prison, accusé du meurtre du jeune vénézuélien Kenny Mireya Finol.

Alors qu’Atzin Molina Salinas, 20 ans, a été vue pour la dernière fois le 9 février 2019 dans la Zona Rosa, un quartier de boîtes de nuit contrôlées par l’Union, dans la ville de Mexico.

Les enquêtes du PGJ du CDMX suggèrent qu’Atzin, qui se faisait appeler «Méduse» dans ses réseaux sociaux, est couple sentimental de “El Manzanas”, qui a pris la direction de La Unión, après la capture de Roberto Mollado Esparza “El Betito”.

La nuit de sa disparition, Atzin devait se retrouver au bar de Cíngaro avec “The Apples”, mais on n’a plus entendu parler d’elle.

Il convient de mentionner que, a été souligné par des membres de cette organisation criminelle, d’être celui qui a collaboré avec les autorités à la capture de Brayan Mauricio González «El Pozoles».

Les deux récompenses ont été publiées ce jeudi dans le Journal officiel de Mexico. Il est important de souligner que ceux-ci ne seront pas applicables aux personnes ayant des fonctions liées à la sécurité publique, à l’application des lois et à l’administration, ainsi qu’aux conjoints ou parents de sang jusqu’au quatrième grade desdites femmes.

Le luxe des “Brides” de l’Union de Tepito

Selon les enquêtes du journaliste spécialisé dans Red Note of Replica, Carlos Jiménez, les soi-disant «épouses de l’Union Tepito» ont tendance à aller dans les boîtes de nuit dans des zones telles que La Condesa, Centro Histórico et Polanco où plusieurs cellules dudit cartel opèrent.

En outre, Ils partagent généralement des photos sur les réseaux sociaux de leurs accessoires de marques telles que Louis Vuitton, Dior et Lacoste, ainsi que des voyages et des fêtes. Même, selon le journaliste, ils organisent des «lots pour le chirurgien», un moyen de payer leurs opérations esthétiques, et ouvrent des commerces tels que des étals de vêtements, de la nourriture, des compléments esthétiques ou locaux pour réparer et peindre les ongles dans les colonies telles que Morelos et Guerrero, dans le bureau du maire de Cuauhtémoc, sont financés par des ressources de La Unión Tepito.