Qui veut Trump dans le «  Jardin national des héros américains  »

Le président Donald Trump a annoncé vendredi lors d’un discours devant le mont Rushmore un décret exécutif visant à établir un « Jardin national des héros américains » comprenant des statues « d’Américains historiquement importants ».

Le décret comprend une liste d’anciens présidents américains et de personnages historiques à présenter – avec Ronald Reagan, Abraham Lincoln, Amelia Earhart et Billy Graham parmi eux.

Les efforts de Trump pour construire plus de statues surviennent alors que des manifestants à travers les États-Unis ont démoli des statues pour protester contre la violence policière contre les Noirs à la suite de la mort de George Floyd en mai.

Trump a condamné les manifestants qui ont détruit des statues, dont Robert. E. Lee et Christopher Columbus, entre autres, et ont signé une ordonnance distincte en juin pour infliger de longues peines de prison aux personnes qui enlèvent ou vandalisent des statues et autres monuments historiques.

Dans son discours de vendredi au Dakota du Sud, Trump a déclaré que les manifestants étaient « déterminés à démolir chaque statue, symbole et mémoire de notre patrimoine national ». Le décret exécutif mentionne également les efforts pour démolir les statues.

Le président américain Donald Trump arrive pour les événements de la fête de l’indépendance au Mount Rushmore National Memorial à Keystone, Dakota du Sud, le 3 juillet 2020.

« Détruire un monument, c’est profaner notre héritage commun », dit l’ordre. « Ces statues ne sont pas les nôtres seules, à jeter au gré de celles enflammées par les passions politiques à la mode; ils appartiennent à des générations qui nous ont précédés et à des générations à naître. Mon administration ne tolérera pas une attaque contre notre mémoire nationale collective. »

Le Jardin National inclura mais n’est pas limité aux chiffres mentionnés dans la commande. L’ordonnance stipule que le jardin devrait inclure «des Américains d’importance historique», qui «ont contribué positivement à l’Amérique tout au long de notre histoire», offrant aux pères fondateurs, aux abolitionnistes, aux chefs religieux, aux policiers «tués ou blessés dans l’exercice de leurs fonctions» et «des opposants du national-socialisme ou du socialisme international « comme quelques exemples.

L’ordonnance précise en outre que «toute personne qui était ou est devenue un citoyen américain et était une personnalité publique qui a apporté une contribution substantielle à la vie publique des États-Unis ou qui a eu un effet substantiel sur l’histoire de l’Amérique» est éligible, y compris Columbus et Junipero Serra. Columbus et Serra, qui sont cités dans le décret, ont fait l’objet de renvois de manifestants.

L’ordonnance stipule qu’aucune des figures du Jardin « n’aura vécu une vie parfaite, mais toutes mériteront d’être honorées, rappelées et étudiées ».

Un groupe de travail du ministère de l’Intérieur sera responsable du respect de ces directives, ainsi que du choix de l’emplacement du parc, conformément à l’ordonnance. L’objectif de l’Ordre est d’ouvrir le jardin au public à temps pour le 250e anniversaire de la Déclaration d’indépendance du 4 juillet 2026.

La liste complète des personnages historiques figurant dans le décret est incluse ci-dessous:

Cet article a été initialement publié sur USA TODAY: Trump veut Billy Graham, Harriet Tubman dans le National Statue Garden