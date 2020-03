Quintana remporte la dernière étape, Schachmann le Paris-Nice | Réseaux sociaux sportifs

Le Colombien Nairo Quintana (Arkea Samsic) a remporté la septième étape à lui seul, 166,5 km entre Nice et le sommet de la Colmiane, et l’Allemand Maximilian Schachmann (Bora-Hansgrohe) a défendu avec succès le maillot jaune de leader à Paris -Nice, sa deuxième victoire dans une course par étapes.

Quintana a attaqué à 3 km du sommet et a pris l’étape avec un avantage de 46 secondes sur le Belge Tiesj Benoot et 56 sur le Français Thibaut Pinot, le Colombien Sergio Higuita et l’Italien Vincenzo Nibali. Schachmann est arrivé deux secondes plus tard, cinquième.