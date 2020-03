Quoi de plus effrayant que le coronavirus?

En l’espace de quelques jours seulement, notre société est devenue complètement ancrée, affolée et obsédée par la peur. Nous vérifions et revérifions les médias sociaux et les flux d’actualités qui nous inondent et nous submergent d’informations sur COVID-19 (dont une grande partie n’est ni utile ni exacte). Les lignes de supermarché sont à la porte alors que nous stockons des articles ménagers et des fournitures.

Les ventes massives d’actions ont fait plus de ravages sur les marchés que nous n’en avons vu depuis 1987. Au cours des décennies passées, de telles réactions extrêmes ne se sont pas produites même en temps de guerre. Ce n’est pas une nouvelle que les Américains ont tendance à s’inquiéter. Selon l’Institut national de la santé mentale, près de 20% des adultes souffrent chaque année d’un trouble anxieux. Mais il est nouveau de réaliser à quel point nous sommes vulnérables à la folie pure et simple.

La science psychologique a identifié une racine claire à ces réponses extrêmes: nous ne pouvons tolérer des situations incontrôlables et incertaines. En effet, nous ne pouvons pas contrôler ni prédire ce qui se passera ensuite avec COVID-19. En réalité, l’auto-quarantaine et l’éloignement social peuvent ralentir, mais pas arrêter, la contagion virale. La seule solution vraiment efficace est celle que Bill Gates a décrite fin février dans le New England Journal of Medicine: des changements à l’échelle du système international pour faciliter les efforts anti-pandémiques en partenariat avec le gouvernement et l’industrie pour développer et livrer efficacement des milliards de doses de vaccins et antiviraux dans mois de découverte de pathogènes. Mais, soyons réalistes que COVID-19 et peut-être même la prochaine pandémie vont et viennent longtemps avant que de telles recommandations ne soient susceptibles d’entrer en vigueur.

En tant que tel, nous sommes confrontés à un moment critique d’un point de vue émotionnel et comportemental. Nous pouvons prétendre que les choses étaient autrefois certaines et contrôlables et essayer de faire face à la menace immédiate de COVID-19, ou nous pouvons prendre du recul et reconnaître que la certitude n’était rien d’autre qu’une illusion. La réalité est que nous sommes vulnérables à une épidémie virale depuis des décennies. Il n’est peut-être pas agréable d’y penser, mais nous sommes également vulnérables au terrorisme chimique ou nucléaire, aux invasions militaires hostiles, aux baisses massives de l’approvisionnement alimentaire national, à la dévaluation absolue de la monnaie, à la montée soudaine du niveau de la mer, aux radiations dues aux événements astronomiques et à l’effondrement économique . En vérité, il est miraculeux que de tels événements ne se produisent pas plus fréquemment.

Ironiquement, une fois que nous acceptons la réalité que notre sentiment de certitude et de contrôle est une illusion – une fois que nous comprenons et apprécions notre vulnérabilité inhérente – nous émergeons avec la force intérieure pour faire face aux crises avec une plus grande sérénité. Inversement, les comportements qui nous donnent un faux sentiment de sécurité non seulement exacerbent notre anxiété, mais aggravent en fait la situation car ils ont des conséquences négatives pour notre société dans son ensemble.

Par exemple, le chirurgien général américain Jerome Adams a averti que l’utilisation généralisée des masques faciaux pourrait en fait augmenter la propagation du virus. Plus important encore, si les craintes du marché et les tendances à la baisse se poursuivent, elles pourraient finalement conduire à une récession nationale sinon mondiale, créant une plus grande vulnérabilité à bon nombre des scénarios catastrophiques mentionnés ci-dessus. Dans cette optique, nous devons également considérer que les problèmes psychologiques sont la principale cause d’incapacité dans l’ensemble et la deuxième cause de décès pour les personnes âgées de 10 à 34 ans. Il ne fait aucun doute dans mon esprit que nos réponses émotionnelles et comportementales à l’heure actuelle causent plus de dégâts que COVID-19.

La crise actuelle nous appelle à accepter qu’il y a des limites à ce que nous pouvons savoir et contrôler. La nature de l’être humain est que nous ne sommes pas invincibles ou imperméables au risque. Il est temps de pratiquer l’humilité et de faire la paix avec ce simple fait. En pratique, j’encourage tous mes patients ces jours-ci à imaginer ce que ce serait que d’être infecté par COVID-19. Se rendre dans un lieu d’acceptation et de préparation mentale est beaucoup plus adaptatif psychologiquement que d’essayer d’éviter quelque chose dans notre esprit que nous ne pouvons finalement pas contrôler.

Nous devons également être plus flexibles et embrasser l’incertitude. Nous devons considérer que le virus peut se propager de manière effrénée. Les voyages nationaux, régionaux et même locaux peuvent devenir limités. La situation peut durer des mois. Il peut sembler difficile de rester sain d’esprit alors que tant de choses sont inconnues, mais je dirais que COVID-19 présente une formidable opportunité de renforcer notre résilience émotionnelle. La crise actuelle nous appelle tous à reconnaître et à accepter le fait que rien n’a jamais été certain ou clair. En fait, les êtres humains n’ont pas besoin de contrôler ou de savoir quoi que ce soit avec certitude. Nous devons juste faire de notre mieux et vivre l’instant présent. Une fois que nous le ferons, nous aurons la force intérieure dont nous avons besoin pour relever le défi actuel.