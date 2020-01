Qu’on le veuille ou non, l’automatisation arrive

Il y a plus d’un siècle, le grand compositeur John Philip Sousa s’inquiétait de l’avenir de sa profession. Il craignait qu’une nouvelle invention, le tourne-disque, rende obsolète «la discipline ennoblissante de l’apprentissage de la musique», mettant les musiciens professionnels au chômage. Les œuvres de Sousa ont résisté à l’épreuve du temps, mais à en juger par les centaines d’écoles de musique et les dizaines de milliers de musiciens à temps plein et à temps partiel en Amérique, sa prédiction ne l’a pas.

La peur du progrès technologique est aussi ancienne que la technologie elle-même, surtout en ce qui concerne ses effets sur l’emploi. C’est exactement ce que nous voyons actuellement avec l’automatisation, qui est décrite comme une menace pour le bien-être des Américains. Nous entendons également des avertissements de millions de travailleurs des secteurs de la vente au détail, des centres d’appels, de la restauration rapide et du camionnage qui sont mis à pied. Plus inquiétant, on nous parle d’éventuelles émeutes de masse, entraînant des morts violentes et des destructions massives de biens. Pour parer à ce bouleversement social imminent, certains ont proposé que le gouvernement garantisse à toutes les personnes de plus de 18 ans un revenu, qu’elles perdent leur emploi ou non.

On ne peut nier que l’innovation, y compris l’automatisation, perturbe les industries existantes et, à son tour, la vie des individus, des familles et des communautés. Il existe une longue liste de professions qui n’existent plus en Amérique grâce à l’innovation, y compris les opérateurs d’ascenseurs, les opérateurs téléphoniques, les forgerons, les propriétaires de magasins de vidéo et les régleurs de quilles.

L’histoire montre cependant que nous avons plus de raisons d’être optimistes que d’avoir peur.

Premièrement, les nouvelles technologies réduisent souvent les coûts tout en améliorant notre qualité de vie globale. Par exemple, le logiciel robotisé d’automatisation des processus (RPA) aide à réduire les charges administratives en imitant les actions humaines et en effectuant des tâches répétitives, telles que l’enregistrement des données.

Cette automatisation est la plus nécessaire dans l’industrie américaine des soins de santé, où le temps excessif consacré aux tâches administratives provoque l’épuisement des médecins et des primes plus élevées. Les médecins passent plus de temps (souvent des heures par jour) à saisir des notes dans les dossiers de santé électroniques qu’à fournir aux patients les soins dont ils ont besoin.

Le logiciel RPA contribue à réduire la charge de travail des médecins, conduisant l’International Robotics & Automation Journal à le déclarer «comme la technologie du futur … qui réduit les coûts et les délais de livraison, améliore la qualité, la vitesse et l’efficacité opérationnelle» des services de santé.

L’automatisation et la progression globale de la vitesse de calcul éliminent les coûts dans plusieurs secteurs. Ils suppriment le fardeau des familles à revenu faible ou intermédiaire en réduisant les coûts des soins de santé, des réparations automobiles et de la nourriture. Avec l’argent ainsi économisé, les consommateurs peuvent se permettre plus de biens, augmentant ainsi la demande de nouveaux produits, souvent de haute technologie. Avec plus de pouvoir d’achat et d’accès aux produits les plus récents et les plus performants, la qualité de vie des Américains augmente, tout comme l’économie en général.

Deuxièmement, les nouvelles technologies créent souvent des emplois. La demande accrue de nouveaux produits augmente la demande de travailleurs ayant les compétences nécessaires pour développer, affiner et utiliser ces produits. Il est vrai que la montée en puissance de nouveaux produits et industries rend les plus anciens obsolètes, mais les mêmes progrès qui ont éliminé les dactylographes et les calculatrices humaines ont également donné à des millions de personnes la possibilité de devenir développeurs, programmeurs, administrateurs de bases de données et ingénieurs haut débit.

Comme l’a déclaré l’économiste Alex Tabarrok, si la technologie ne créait pas d’emplois, “nous serions tous sans emploi parce que la productivité a augmenté depuis deux siècles.”

Et malgré les alarmistes, les perturbations ne se traduisent pas nécessairement par des troubles sociaux. Des études montrent qu’il existe généralement un décalage important entre le développement et l’adoption d’une technologie donnée – parfois jusqu’à quatre décennies -, donnant aux travailleurs le temps de s’adapter, d’acquérir de nouvelles compétences et de trouver des emplois dans de nouvelles industries. Pendant ce temps, les familles et les communautés ayant un niveau de vie plus élevé grâce à la technologie sont en mesure d’aider ceux qui font la transition d’une manière beaucoup plus personnelle et digne qu’une approche gouvernementale. La grande majorité des Américains semblent préférer ces actions constructives à la destruction de biens.

Malgré tout son éclat, Sousa est également tombé dans le piège de regarder une nouvelle innovation avec le verre à moitié vide, envisageant le pire des cas et ne tenant pas compte de ses avantages nets. Alors que l’automatisation et l’innovation peuvent être difficiles sur le plan émotionnel et affecter les moyens de subsistance des populations, les politiques descendantes, telles que les revenus de base universels ou les interdictions technologiques, étouffent la liberté dont l’innovation et la créativité humaine ont besoin pour s’épanouir.

Avant de succomber à l’hystérie de masse ou d’instituer des «solutions» dirigées par le gouvernement, souvenons-nous des innombrables façons dont l’innovation a supprimé les obstacles et autonomisé tous les Américains.