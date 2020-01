Qu’y a-t-il dans le chou frisé (ou une poire) qui semble réduire le risque d’Alzheimer?

Un certain nombre d’études au cours des dernières années ont montré que la vie propre – exercice, sommeil, régime méditerranéen – diminue les chances d’être diagnostiqué avec la maladie d’Alzheimer. Certaines de ces recommandations ressemblent un peu à la demande d’un parent à un enfant de manger la pomme quotidienne ou de finir le brocoli laissé dans une assiette. Qu’est-ce que cela signifie vraiment, cependant, de dire que manger des légumes verts ou des baies diminue le risque? Dans quelle mesure ces changements réduisent-ils vos chances de développer la maladie d’Alzheimer? Et quels produits chimiques spécifiques aident à conjurer le type de démence le plus courant?

Une étude menée par des chercheurs du Rush University Medical Center, publiée mercredi dans Neurology, tente de cerner certaines spécificités et, ce faisant, elle démontre les avantages de l’utilisation de mesures diététiques pour rester intact sur le plan cognitif. L’équipe a accueilli 921 participants sans démence du Rush ‘Memory and Aging Project, une vaste étude en cours qui a commencé il y a plus de 20 ans. Les recrues, qui avaient en moyenne 81 ans, ont été suivies pendant six ans en moyenne.

Les membres de l’étude qui ont suivi un régime avec les taux de flavonol les plus élevés – le cinquième supérieur – avaient un risque 48% plus faible de recevoir un diagnostic d’Alzheimer que ceux du quintile inférieur. (Les flavonols sont une classe de molécules antioxydantes et anti-inflammatoires présentes dans les aliments.) Au fur et à mesure que l’étude progressait, 28 personnes dans le groupe de flavanols supérieur de 186 membres de l’étude, soit 15%, ont continué à développer la maladie d’Alzheimer. Pendant ce temps, 54 des 182 participants du quintile inférieur, soit 30%, ont reçu un tel diagnostic. Le point à retenir de l’étude est qu’une «alimentation saine qui contient divers fruits et légumes est essentielle au maintien de la santé, mais surtout à la santé du cerveau», explique Thomas M. Holland de Rush, qui a dirigé la recherche.

Dans l’article, les chercheurs ont approfondi la question, analysant la réduction des risques pour les quatre flavonols étudiés: l’isorhamnetine, le kaempférol, la myricétine et la quercétine. Les personnes du quintile supérieur qui ont ingéré les aliments les plus riches en isorhamentine – poires, huile d’olive, vin et sauce tomate – ont réalisé une réduction de 38% du risque, par rapport aux membres du quintile inférieur. Le chou frisé, les haricots, le thé, les épinards et le brocoli étaient les sources les plus élevées de kaempférol, ce qui a entraîné une baisse de 51% du risque. Le thé, le vin, le chou frisé, les oranges et les tomates ont fourni beaucoup de myricétine, ainsi qu’une incidence d’Alzheimer inférieure de 38%. Les tomates, le chou frisé, les pommes et le thé sont chargés de quercétine, mais aucun avantage pour la santé n’a été enregistré pour ce flavonol.

La composition biochimique des flavonols (qui fait partie d’une classe antioxydante plus large connue sous le nom de flavonoïdes) semble leur permettre d’étouffer l’inflammation et de piéger les radicaux libres dans le sang et l’intestin pour aider à prévenir les dommages cellulaires. «Cette étude nous permet de mieux comprendre quels éléments d’une alimentation saine peuvent être importants pour réduire le risque de démence», explique Keith Fargo, directeur des programmes scientifiques et de la sensibilisation à l’Association Alzheimer, qui n’était pas impliqué dans le nouveau document. «À ce stade», ajoute-t-il, «les gens ne devraient pas mettre trop de stock dans des nutriments spécifiques – y compris des sous-ensembles de flavonols – pour réduire le risque de démence jusqu’à ce que plus de recherches soient effectuées. Ils devraient plutôt se concentrer sur une alimentation saine et globale. »

En outre, obtenir votre kaempférol de chou frisé peut être préférable à la recherche en ligne d’un supplément contenant la molécule. “Il y a une multitude de vitamines, de minéraux et de substances bioactives dans les aliments individuels que vous ne pouvez pas obtenir si vous prenez plusieurs suppléments”, explique Holland.

L’étude en neurologie ne comprenait pas de groupe témoin, il n’a donc pas été en mesure d’établir une relation de cause à effet entre les régimes alimentaires et le risque réduit. Les futures enquêtes devront également porter sur un groupe plus diversifié. La plupart des participants au nouveau journal étaient très motivés, blancs et bien éduqués, et les trois quarts étaient des femmes.

L’auteur principal de l’étude était Martha Clare Morris, qui a mis au point un régime alimentaire appelé Intervention méditerranéenne-DASH (Approches diététiques pour arrêter l’hypertension) pour le retard neurodégénératif, ou MIND, qui a été associé à une diminution du risque d’Alzheimer. Morris dirige maintenant un effort pour faire un essai contrôlé randomisé pour confirmer, avec des preuves tangibles, si ce régime alimentaire sert vraiment de mesure préventive. Lorsque les résultats sont arrivés, il pourrait être possible de contrer les blagues sur le chou frisé avec des données réelles.