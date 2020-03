Racing Club retourne et gagne une visite à Aldosivi au début de la Super League Cup

BUENOS AIRES, 15 mars (.) – Le Racing Club, l’un des clubs les plus populaires du football argentin, a retracé un score défavorable de 3-1 dimanche et a remporté Aldosivi 4-3 le premier jour de la Super League Cup, dans une journée qui a été contestée sans public en raison de l’épidémie de coronavirus qui a causé plus de 5000 décès dans le monde.

Paraguayen Matías Rojas à deux reprises, Iván Pillud et Carlos Alcaraz ont marqué les buts pour Racing, tandis que Federico Andrada, Nazareno Solís et l’Uruguayen Federico Gino ont marqué pour Aldosivi.

“C’était incroyable. Nous ne sommes pas l’équipe des premières minutes, mais nous connaissons le potentiel que nous avons et avec beaucoup de sacrifices et beaucoup d’œufs, nous avons inversé le jeu”, a déclaré le capitaine Pillud à la télévision locale.

Dans le match, joué dans la ville côtière de Mar del Plata, Aldosivi a rapidement pris la tête avec des buts d’Andrada et de Solís, à 3 et 12 minutes, respectivement.

Racing réduit à la 47e minute grâce à un but de Rojas.

L’équipe à domicile a de nouveau marqué à la 54e minute grâce à Gino.

Racing réduit encore la différence à la 65e minute grâce à Rojas et atteint une égalité à la 83e minute avec un but du défenseur Pillud.

Aldosivi s’est retrouvé avec un homme de moins à la 94e minute en raison de l’expulsion d’Alan Ruiz pour avoir frappé le jeune Alcaraz avec le bras.

Quand il a semblé que le match se terminerait à égalité, Alcaraz a donné la victoire à l’équipe visiteuse avec une tête de la sixième minute.

Dans les autres matches de dimanche, Talleres de Córdoba a battu Huracán 3-0 sur la route avec des buts de Franco Fragapane, Nahuel Bustos et du Brésilien Guilherme Parede à 22, 38 et 60 minutes.

Le Paraguayen Saúl Salcedo a reçu un carton rouge à la 44e minute après avoir frappé un adversaire avec son coude, laissant ainsi Huracán avec dix joueurs en seconde période.

“C’était une très bonne victoire pour nous, nous ne gagnions pas beaucoup de visiteurs, heureusement, nous avons encore une très bonne performance”, a déclaré l’entraîneur uruguayen Alexander Medina, après la première victoire à l’extérieur en 2020.

Pendant ce temps, Unión de Santa Fe et Arsenal de Sarandí ont fait match nul 1-1 avec les buts de Walter Bou et Emiliano Rescaldani, respectivement.

La première journée de la Super League Cup se terminera lundi avec les matches entre Lanús-Argentinos Juniors et Rosario Central-Colón de Santa Fe.

(Rapport de Ramiro Scandolo. Édité par Carlos Calvo Pacheco à Mexico.)