Racing égal avec l’Atlético Paranaense dans les débuts de Sebastián Beccacece en tant que DT

Le Racing Club, lors du premier match sous la direction de l’entraîneur Sebastián Beccacece, affronte l’Atlético Parananese du Brésil, dans un match amical qui se déroule à San Juan et dans lequel la Coupe Schneider est en jeu.

Le match au stade du Bicentenaire de San Juan est égalisé 2 à 2 par les buts de Matías Rojas et Héctor Fértoli, pour l’équipe argentine, et Guilherme Bissoli et Marcos Gabriel, pour les Brésiliens. La réunion est télévisée par Fox Sports Premium.

Racing, l’actuel champion de la Super League et de la Coupe des Champions, vise à poursuivre la lutte pour conserver le tournoi officiel lors des sept dernières dates et, en priorité, bien performer en Copa Libertadores.

Paranaense, actuel champion de la Coupe du Brésil, a l’ancien ouragan et la rivière Luis “Lucho” González, et vise en 2020 la Copa Libertadores, conserver le titre local et le Brasileirao. L’équipe brésilienne jouera à nouveau sur la même scène et le calendrier dimanche prochain contre Boca Juniors.

Club de course: Gabriel Arias; Walter Montoya, Nery Domínguez, Lucas Orban, Eugenio Mena; Leonel Miranda, Marcelo Díaz, Matías Rojas; David Barbona, Lisandro López et Héctor Fértoli. DT: Sebastian Beccacece.

Athletic Paranaense: Saints; Jonathan, Ze Ivaldo, Lucas Halter, Marcio Azevedo; Wellington; Carlos Eduardo, Erick, Rossetto, Gabriel Gabriel; Guilherme Bissoli. DT: Dorival Junior