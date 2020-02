Racket City honorera 40 ans de sport espagnol en démocratie | Sports pratiques

Les installations de Ciudad de la Raqueta accueilleront ce jeudi 20 février un événement très spécial promu par le journal El Español, qui s’intitule «Quatre décennies de sport dans la démocratie» et dans lequel ils seront présents Arantxa Sánchez Vicario, Anabel Medina, Albert Costa et Emilio Sánchez Vicario.

Tous ont été de grands protagonistes du tennis espagnol à la fin du 20e siècle et au début du 21e. Arantxa cumule six Grandes dans son record, en plus de deux médailles olympiques, Albert Costa a remporté Roland-Garros, Anabel Medina est l’actuelle capitaine de la Fed Cup et Emilio Sánchez Vicario a réalisé une paire historique de doubles avec Sergio Casal. Tous seront accompagnés de Miguel Díaz, actuel président de la Fédération royale espagnole de tennis, ainsi que de nombreuses autres autorités sportives.

Arantxa, récemment honoré

Pedro J. Ramírez sera également présent en tant que directeur de L’Espagnol, ainsi que le journaliste spécialisé dans le tennis, Rafa Plaza, qui animera l’événement. La présence d’Arantxa Sánchez Vicario est attendue, qui est revenue sous les projecteurs après avoir été honorée par la Fédération Internationale de Tennis (ITF) lors du dernier tour de qualification de Fed Cup entre Espagne et Japon et cela a eu lieu au Club La Manga, à Carthagène.

L’acte est intitulé «Quatre décennies de sport dans la démocratie»et tentera d’expliquer ce qu’ont été ces 40 années de croissance sportive au sein de la démocratie espagnole. Pour cette raison, un hommage sera rendu à certains des grands protagonistes du sport espagnol de ces quatre décennies.

Ainsi, tout au long de 2020, El Español et Racket City Ils organiseront un total de cinq événements au cours desquels certains exploits des athlètes espagnols seront rappelés.

Cet acte ne sera donc que le début d’un voyage dans lequel des équipes de football et de basket-ball ou les récents succès d’athlètes comme Lidia Valentín, Saúl Craviotto ou Ruth Beitia.

