Radiographie de Boca Champion: le règne des longs tournois, la lutte de Tevez pour entrer dans l’histoire du club et la séquence clé de Russo

La bouche et la modalité des tournois longs va de pair: il l’a montré à nouveau pour la quatrième fois dans ses cinq dernières versions. Champion en 2015, le «bi» des saisons 16/17 et 17/18 et le récent, celui de ce goût d’antan où il a relégué River à la deuxième place. Venez escorter à la dernière date et donner le coup, c’est quelque chose qui ne s’est pas produit dans les ligues argentines depuis que Vélez a pris (avec une éternelle controverse) la couronne de la bosse à Hurricane dans la Clausura 2009.

Il Numéro de titre de la ligue 34 il le met à un seul de ceux qui possède River, ce qui ne s’est pas produit depuis que le millionnaire est arrivé au premier rang quand il a remporté le 1989/90. Le Xeneize raccourcit l’écart mais l’étend également si l’on compte toutes ses étoiles (locales et internationales) et la marge est étendue à trois: 69 à 66. Et ceux de la Ribera sont notés avec un fait de plus: d’après les dossiers des directeurs techniques du club (1930), il est à nouveau champion d’une compétition de ligue avec plus d’un stratège pour la troisième fois, après 1940 et 1943, avec trois dans les deux cas.

Ce sont les détails de sa campagne de champion:

Avec lui 70% des points obtenu (gagné 14, tiré six et perdu trois), gardé le niveau d’efficacité de ses cinq derniers titres de champion dans lesquels il n’a jamais baissé ce pourcentage. Et ça n’a pas fait de bosses changé d’entraîneur avec 66% du championnat joué, allant de Gustavo Alfaro (les 16 premières dates) à Miguel Angel Russo (les sept autres). La laitue a contribué 60% d’efficacité dans son cycle de campagne et Miguel, 90%, décisif au moment du retour olympique, ne laissant que quelques points en cours de route (vs. Independiente, 0-0).

Sans aucun doute, la base était sa vulnérabilité presque nulle dans son propre arc, protégé par Esteban Andrada (20 dates) et par Marcos Diaz (3 matchs), qui a tenu le clôture invaincue depuis 16 matchs (70% du tournoi). Andrada, n’a pas reçu de buts lors des sept premières dates et est juste allé regarder le bas des réseaux à 79 minutes du match nul 1-1 avec Newell dans la Bombonera: 709 minutes, il est invaincu dans cette Super League. Au total, il y a eu 14 matchs avec zéro but contre. Ainsi, Boca a terminé en tant qu’équipe avec le moins de buts reçus (seulement huit) et 35 en faveur, avec quatre matchs en blanc, dont l’un, le Superclassic de la 5e date, en tant que visiteur.

Entre les deux techniciens, ils ont utilisé 31 joueurs de football, dont trois occupaient une place dans la banque (l’archer Roffo, Adrián Sánchez et Leo Jara – revenus du prêt cette année -) et aucun ne pouvait être dans la totalité des matchs. Andrada et Buffarini ont joué 20 matchs et à l’autre extrême, le mineur Gastón Ávila n’a ajouté que huit minutes contre des ateliers à Cordoue.

Il est curieux que, pour trouver des présences qui n’ont été dans aucune des trois défaites de l’équipe, vous devez regarder ce 2020 et voir que Pol Fernandez il en a gagné six et en a attiré un; Marcos Diaz (deux victoires et un match nul) et les jeunes susmentionnés Ávila dans le 2-1 contre le Cordoba. Les autres, au moins une fois, ont participé à une chute (Andrada, Reynoso et le colo Mac Allister étaient en tout).

Boca peut garder dans ses livres qu’il a été couronné à la dernière date, ce qui a laissé son éternel rival, qui avait deux entraîneurs, mais aussi qu’il avait sept étrangers dans son équipe gagnante: les Colombiens Fabra, Villa et Campuzano, le vénézuélien Jan Hurtadole Paraguayen Junior Alonso, l’Italien Daniele De Rossi et le péruvien Zambrano.

Scie gauche deux fois le carton rouge et avec cinq autres compagnons, ils ont terminé la sept L’équipe avait. Il y a eu une séquence qui a duré entre les dates 9 et 17 au cours de laquelle seulement trois d’entre eux n’ont pas été expulsés et se sont poursuivis entre 15 et 17 (une par jour).

Mais s’il y a quelqu’un qui a changé de visage avec l’arrivée de Russo à la banque cette année, c’est bien le Apache Carlos Tevez. Non seulement il est devenu le buteur du champion avec neuf cris (13 joueurs ont fait le reste des buts) mais ont amélioré leur participation à ce 2020. Il a marqué six du total au cours du dernier mois (aux ateliers, deux à Santiago, Godoy Cruz, Colón et Gimnasia LP, qui ne représentaient pas moins que celui du retour olympique) et était un partant dans le sept matchs, manquant seulement 34 minutes. Avec Alfaro, il a joué dix matchs et seulement 458 minutes (quatre depuis le début). De plus, il a terminé le tournoi en tant que capitaine.

Carlitos est le super champion de cette équipe. Avec des titres dans tous ses clubs (sauf West Ham), il a atteint son exploit dix dans le Xeneize dans ses trois étapes dans le club. Il avait à peine quatre ans à son retour du Juventus de Turin en 2015, mais avant et après son excursion annuelle en Chine, il a augmenté ses lauriers: Tournoi de 2015, Coupe d’Argentine à la fin de cette année, Ligues 16/17 et 17/18, Super Cup Argentine 2018 et cette Super League. Le “Ten” est encore loin du 17 cela montre Sebastian Battaglia, a pris sa retraite en 2013.

Boca l’a fait. Carlitos aussi. Un nouveau titre local. Et si une autre finale arrive car River remporte la Coupe d’Argentine cette année?