Radiographie des groupes Chavez: quels gangs armés contrôlent chaque région du Venezuela et qui sont leurs dirigeants

Parler de «Collectif» au Venezuela est de se référer à le sentiment de danger que tout citoyen perçoit s’il expose des différences avec le gouvernement sur les voies publiques. On parle de groupes armés De des armes entraînées pour tirer et terroriser la population. D’où viennent les groupes?, La première référence vient de Cuba – comme de nombreuses initiatives bolivariennes – ils représentent une version pro des Brigades de réponse rapide que les Castro ont mises en place pour défendre la «révolution» dans les années 60 du siècle dernier. À l’ère naissante de Hugo Chávez, ils ont été appelés Cercles bolivariens, à partir de ce moment, se sont démarqués des noms comme Lina Ron, qui est entré dans l’histoire comme l’un des premiers partisans de Chavismo qui a promis une balle à ceux qui s’opposaient au gouvernement.

En tant qu’antécédent géographique de ce que l’on appelle aujourd’hui les «collectifs», nous devons mentionner Paroisse Sucre de Catia, à Caracas, redoute de la «Tupamaro», Un mouvement de gauche né à la fin des années 1970 et établi comme le bras armé qui défendait les travailleurs. Aux yeux des autorités, on les appelait le mouvement révolutionnaire des travailleurs. Mais leurs actions dans les bidonvilles de la capitale du Venezuela les ont positionnés comme ce qu’ils sont vraiment: Tendances unifiées pour atteindre le mouvement organisé d’action révolutionnaire (Tupamaro). Le fondateur et principal porte-parole est José Pinto. Depuis 2004, date à laquelle le parti politique Tupamaro a été légalisé, cet homme du quartier du 23 janvier propose des conférences de presse hebdomadaires au cours desquelles il remet en question l’impérialisme, l’entreprise privée, l’oligarchie et les positions gouvernementales souples. Ils se disent communistes et d’extrême gauche.

Le boom collectif est également attribué aux Tupamaros et au pouvoir d’influence qu’ils exercent au sein du gouvernement de Nicolás Maduro. En 2013, il vient d’assumer la présidence du pays, Maduro a décidé de conclure un «accord» avec les gangs criminels et créé les “zones de paix”; Territoires très dangereux dans lesquels, en échange de la sortie d’armes, le gouvernement a garanti que la police n’interviendrait pas à ces endroits. Cependant, après d’innombrables rapports d’homicides, d’enlèvements, de vols et d’extorsion, la politique a été rejetée et déchaînée une fusillade qui se poursuit aujourd’hui entre des criminels en charge de quartiers entiers et les forces spéciales de la police et de l’armée, qui sont également interrogés et accusés d’avoir commis des exécutions extrajudiciaires contre des jeunes des secteurs les plus pauvres du pays.

Le 7 octobre 2014, l’ancien ministre de l’Intérieur Miguel Rodríguez Torres a décidé d’intervenir dans le quartier le 23 janvier, Caracas, et cette action lui a coûté le travail. Il a été démis de ses fonctions. Et aujourd’hui, pour plus de raisons, cet homme est en prison, en dépit d’avoir été l’arme secrète d’Hugo Chávez et d’avoir créé le système de renseignement et de torture qui est devenu le Service national bolivarien de renseignement (Sebin). Le collectif Tupamaro a montré du pouvoir, beaucoup de pouvoir dans cette action. Le matin de ce jour, à 10 h 40, le chef du mouvement (collectif) du 5 mars, José Odreman Dávila, a accusé à la télévision nationale le ministre de l’Intérieur Justice et Paix, Miguel Rodríguez de toute tentative contre sa vie. . À 11 h 50 ce matin-là, Odreman a été tué lors d’une confrontation avec la Brigade des actions spéciales (BAES). L’autorité contre l’irrégularité. Cette fois, il a remporté le deuxième et Miguel Rodríguez Torres a terminé sa carrière au gouvernement. Puis il est devenu un adversaire et aujourd’hui – je le répète – il est en prison.

Chaque fois qu’il est question de groupes, le synonyme monte dans une camionnette. Ces dernières années, de nombreuses plaintes la font présumer. 12 février 2014: dans le cadre des premières manifestations généralisées contre Nicolás Maduro, ils ont assassiné Bassil Dacosta -Un étudiant-, mais aussi Juan Montoya, un adepte du gouvernement. Son frère Jonny Montoya, dit que ceux qui ont tiré sont collectifs. En 2015, un an après les deux meurtres, cet homme a dénoncé la participation des groupes à une interview sur la page de gauche Aporrea:

«Ma famille a été divisée par la mort de Juancho. Certains disent que Leopoldo López a les mains coincées là-bas. Pour moi, c’est totalement faux parce que les vidéos montrent qu’il y avait deux groupes qui ont participé à la mort de Juancho, le collectif Oswaldo Arenas, de Petare et le Collectif Warairarepano, par Pérez Bonalde (Catia). Ils ont conspiré. Et je ne veux pas être un défenseur de Leopoldo López, oeil. Je suis un défenseur de la justice. Toutes les vidéos et les faits montrent que Juancho n’a pas été tué par la droite. Juancho a été tué par une gauche gauchère, une fausse gauche; quelques faux révolutionnaires, et je le dis parce qu’un révolutionnaire ne peut pas tuer des gens. »

Lors des manifestations de 2017, des plaintes ont également été déposées contre des groupes dans plusieurs villes du pays. À Barquisimeto (Lara), dans l’ouest du Venezuela, les habitants de l’avenue Libertador ont dénoncé que des groupes de civils armés ont tiré sur les bâtiments où des familles ont touché des casseroles. À Cabudare, également dans l’État de Lara, des proches de José Miguel Pentano ont dénoncé que la balle qui a tué le jeune homme de 20 ans alors qu’il manifestait sur l’avenue La Mata a été abattue par un civil, «ils sont arrivés à moto et le visage couvert, ils ont commencé à tirer sur le rassemblement et ils sont partis. Ils l’ont tué. ” C’était le deuxième jour de chômage appelé par l’opposition à Nicolás Maduro, c’était une manifestation anti-gouvernementale. Encore une fois, les groupes au service de la révolution.

Bien qu’ils agissent sous la protection du gouvernement, la relation des groupes avec les autorités dépend du jour, de l’heure, des circonstances et des personnes en deuil. Tout comme cela s’est produit avec Miguel Rodríguez Torres, qui a eu le mauvais temps. Au Venezuela, chaque État, chaque ville, chaque municipalité, chaque paroisse et chaque quartier a une référence révolutionnaire et dépendra de la position qui joue sur le pouvoir, de la permissivité avec laquelle les groupes armés de ces territoires agiront. Il n’y a pas de structure homogène. Il y a des luttes d’intérêts et des contrôles.

En 2019, par exemple, la loupe est perchée sur les bordures. En l’état, Táchira commande Freddy Bernal, un policier qui se promène dans les villages armés du bâton d’être le «Protecteur» nommé par Nicolás Maduro. Il a gagné plusieurs ennemis de la partie colombienne qui luttent contre la contrebande d’une frontière fermée depuis plusieurs années. Pour sa part, la ministre des Affaires pénitentiairesIris Varela Il est également apparu avec un groupe de civils armés à proximité du pont international Simón Bolívar et Pedro María Ureña au mois de février, lorsque Juan Guaidó a annoncé que l’aide humanitaire entrerait. Ils sont les deux maximum référents de Chavismo dans la région et tous deux ont posé pour les caméras dirigeant des groupes.

Un autre domaine d’armes à prendre est l’État bolivar. A la frontière avec le Brésil et la Guyane est l’appel Arc minier de l’Orénoque, une zone pleine d’or, de diamants, de coltan et d’autres ressources que le gouvernement a privilégiées en tant qu’activité économique. En novembre, Massacre d’Ikabarú, Un peuple indigène a été attaqué par des collectifs. Depuis plusieurs années, les mafias contestent le contrôle des gisements. En ce lieu Le gouverneur Justo Noguera Pietri envoie, il a remporté la victoire aux dernières élections malgré des allégations de fraude. La place est très importante pour le gouvernement en raison des richesses qui reposent dans le sous-sol.

Les actions des groupes ne sont pas exclusivement liées à la sphère politique. Non seulement ils tirent dans le cadre de manifestations. La défense de la révolution implique également d’entrer dans la jungle et de faire sortir ceux qui prétendent retirer les minéraux du jeu.

Dès le début, ils ont été motivés par le plus haut représentant de la révolution. Hugo Chavez a toujours insisté sur l’expression «pacifique, mais armé». Il l’a utilisé à maintes reprises pour alerter l’opposition et les gouvernements qui l’ont critiqué.

Lui-même Nicolás Maduro a également été un promoteur des collectifs. Avec sa célèbre phrase en 2014, “Photophore qui s’allume, photophore qui s’éteint.” Un ordre qu’il a donné aux conseils communaux, aux UBCH et aux groupes pour faire face aux protestations de l’opposition.

De Chavez et Maduro, tous les soi-disant dirigeants du parti socialiste ont adressé des compliments aux civils armés. Diosdado Cabello Rondón, le soi-disant numéro deux du Chavismo s’est réuni en mars 2019 avec un groupe d’hommes couverts et agenouillés. Ils ont entendu le discours des combats et de la défense du gouvernement et se sont terminés par: “Toujours loyal, jamais les traîtres.” Ce fait a été enregistré et largement diffusé sur les réseaux sociaux.

S’il s’agissait d’un organigramme des collectifs, il ne serait possible de nommer Nicolás Maduro que le chef principal, puis, pour les États et les secteurs d’intérêt, des noms tels que Darío Vivas, chargé de la mobilisation du Parti socialiste uni du Venezuela, également celui de Freddy Bernal, Iris Varela et les commandants des forces armées, en particulier le commandant de la milice, le général de division Manuel Bernal Martínez. Responsable des Forces armées d’agglutiner la composante des civils en uniforme au service du gouvernement.

De l’aile de ceux qui n’occupent pas de charge publique, la liste commence par Tupamaro et José Pinto à la tête. Il faudrait également rendre visibles les chefs des guérilleros des Farc, de l’ELN et des FBL. Les Forces armées révolutionnaires de Colombie, l’Armée de libération nationale et les Forces de libération bolivariennes font partie de la structure en tant qu’éléments de la formation idéologique et militaire.

Sac en flanelle, moto et kangourou Che

Si vous vous promenez dans un quartier de Caracas ou marchez dans une marche appelée par l’opposition, vous remarquerez immédiatement la présence intimidante de troupeaux motorisés portant des armes longues et courtes: des canons de 9 mm, des fusils R15 ou des mitraillettes font partie de l’arsenal qui regorge de gaz lacrymogènes et de bombes à plombs. Ils restent impunis, ils ont l’air T-shirts, casquettes ou bérets Che Guevara, bottes noires et pantalons en jean. Selon la zone, ils utilisent également des bracelets ou des tissus noués autour du cou. Ce sont des hommes la grande majorité, d’anciens policiers ou militaires à la retraite, Ils s’entraînent aux tactiques de combat et tirent sans mots. Certains à tuer, d’autres à dissuader.

Les militaires et les policiers communiquent avec eux par radiofréquence, articulent et divisent les tâches. Ils ne sont pas capturés même s’ils sont trouvés de front, ensemble ils font partie de la stratégie. Ils sont le bras armé de la «révolution».

Sur quoi vivent les groupes?

Ceux qui font partie des groupes armés sont salariés du gouvernement central. Certains sont des fonctionnaires des ministères, servent d’escortes de sécurité de hautes personnalités et sont également en charge du Comité local d’approvisionnement et de production (Clap). Ils font partie des structures du parti gouvernemental destinées à exercer des pressions sur les familles, qui sont contrôlées par la nourriture et les services publics.

Ils sont accusés par les voisins de faire partie de gangs criminels qui kidnappent et extorquent des marchands. Ils sont invités à diriger les réseaux de micro-trafic de drogues dans les bidonvilles et à faire le trafic d’armes et de munitions. Les groupes agissent en toute impunité, ils font partie du gouvernement.

Chaque fois que la situation est compliquée pour le gouvernement, ces paramilitaires semblent mettre les balles et la terreur. Mais que se passera-t-il le jour où ils ne seront plus utiles? Que se passera-t-il lorsque le gouvernement ne leur correspondra plus? Dans les rues et les quartiers, il y a beaucoup d’armes et de balles. Maduro annonce qu’il armera des civils alors qu’il dit qu’il livrera des maisons. Et c’est le cas. Et si à un moment donné les groupes et les milices décidaient de quitter Maduro?, Guerre civile?, Les groupes C’est une épée à double tranchant qui peut à tout moment commencer à se couper à l’envers.