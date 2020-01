Rafa Nadal, avant sa première option pour atteindre le 20e Grand Chelem | Sports pratiques

L’aube du dimanche au lundi commence dans Melbourne (Australie) le premier Grand Chelem de la saison et le fait avec deux grands favoris sur le reste, le Serbe Novak Djokovic et espagnol Rafa Nadal, c’est avant sa première option d’atteindre les 20 tournois du Grand Chelem et, par conséquent, à égalité en tête du classement historique avec Roger Federer, qui débute également comme l’un des candidats.

Bien que la fameuse “ nouvelle génération ” semble avoir déjà fait le pas en avant le plus important, elle a maintenant le plus de mal à démolir le trio légendaire dans les grands tournois, quelque chose qui semble compliqué pour arriver dans cette Open d’Australie Voyant comment Nadal et Djokovic ont commencé la saison, numéros un et deux dans le monde.

Baptist ne serait plus une surprise

Cependant, après eux et le mystère de savoir dans quel état de forme est Federer, des joueurs comme le Russe apparaissent déjà comme des alternatives Daniil Medvedev ou le grec Stefanos Tsitsipas. Et nous ne pouvons pas ignorer un autre des Espagnols, Roberto Bautista, neuvième tête de la série et qui vient de terminer une fabuleuse Coupe ATP, où il a remporté tous ses matchs sans renoncer à un set.

Il y aura plus d’Espagnols, Pablo Carreño, qui commence comme tête de série et pourrait être le rival de Nadal au troisième tour, Fernando Verdasco, qui est toujours un joueur qui peut donner une grande performance, Feliciano López, qui fera ses débuts contre Bautista, le jeune Davidovich et Munar, le vétéran Pablo Andújar, Albert Ramos et Roberto Carballés. Tout ce qui attend si Mario Vilela et Pedro Martínez Ils parviennent à surmonter le précédent et entrent également dans le tournoi.

Ce qui est clair, c’est que pour les joueurs de tennis espagnols, alors que Nadal se battra pour le titre et Bautista pour aller le plus loin possible, les autres tenteront de faire le meilleur chemin possible, étant conscients de la difficulté d’avancer dans un tournoi aussi dur que ça.

En ce qui concerne l’équipe féminine, il est toujours beaucoup plus difficile de prévoir et d’analyser en tenant compte de l’irrégularité de certains des meilleurs joueurs et de l’énorme égalité qui existe actuellement dans le circuit WTA, cependant, tout semble indiquer que le vétéran et légendaire Serena Williams Partie comme un grand favori. Elle est apparue en Australie beaucoup plus belle que d’habitude et vient de remporter son premier titre depuis qu’elle était mère.

Garbiñe Muguruza, alternative aux favoris

A ses côtés, une poignée de candidats parmi lesquels il faut mettre Garbiñe Muguruza, malgré ses deux saisons d’irrégularité et de mauvais résultats. Il semble avoir commencé quelque chose de mieux en 2020 et son binôme avec Conchita Martínez Cela a déjà fonctionné lorsqu’ils se sont réunis dans ce Wimbledon qui s’est retrouvé dans la vitrine espagnole.

Hormis Muguruza, la liste des alternatives est très longue. Petra Kvitova, la jeune Andreescu, Simona Halep, Naomi Osaka, le numéro un au monde Ashleig Barty, Madison Keys, Karolina Pliskova et un long etcetera.

Du reste des joueurs espagnols, ils n’ont que la place sécurisée Carla Suarez, qui aura un début très compliqué contre le biélorusse Sabalenka, et le jeune Paula Badosa et Sara Sorribes. Comme dans l’équipe masculine, le tennis national attend de savoir si Lara Arruabarena et Nuria Parrizas Ils gagnent une position à travers la phase précédente.

Le meilleur tennis du monde est de retour.

