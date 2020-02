Rafa Nadal revient à la compétition à Acapúlco; victoires de Carla et Garbiñe | Sports pratiques

Alors que les plus jeunes du circuit évoluent pour l’Europe à Montpellier, Rotterdam ou Marseille, les plus vétérans choisissent le calendrier et les deux Rafa Nadal comme Novak Djokovic ils reviennent sur le circuit cette semaine; les Baléares seront en Acapulco et le numéro un mondial Dubaï.

Nadal est devenu un habitué du tournoi mexicain, dans lequel il commencera comme tête de série numéro un et comme favori de la victoire finale, bien qu’il ne joue pas de match ATP depuis sa chute en quart de finale de l’Open d’Australie. devant l’Autrichien Dominic Thiem.

Débuts avant Andújar

Le joueur de tennis de Manacor, champion de 19 grands, fera ses débuts devant son compatriote Pablo Andújar dans un match d’ouverture toujours compliqué après plus d’un mois sans compétition, bien qu’il soit clair que le grand objectif de Rafa Nadal en ce moment est de bien se préparer pour les événements importants de Indian Wells et Miami, avant d’affronter la partie décisive de sa saison, la tournée européenne de terre battue.

L’Acapúlco sera la guerre de Rafa Nadal, qui aura des rivaux importants tels que les Allemands Alexander Zverev, le Suisse Stan Wawrinka, l’Australien Nick Kyrgios ou la redingote canadienne Auger Aliassime, qui vient de disputer les finales de Rotterdam et de Marseille.

A Dubaï, quant à lui, sera Novak Djokovic dans un tournoi qui manquera enfin Roger Federer, qui a annoncé cette semaine qu’il devait opérer sur le genou et ne participerait plus à la compétition avant le tour de l’herbe, là pour le mois de juin ou juillet.

Allez-y Carla et Garbiñe

Dans Doha, pendant ce temps, les filles jouent l’un des tournois les plus importants du calendrier et ont déjà fait leurs débuts avec la victoire tellement Garbiñe Muguruza comme Carla Suarez. Le premier d’entre eux, qui a atteint les quarts de finale de Dubaï la semaine dernière, a débuté avec la victoire contre la Russe Daria Kasatkina, tandis que la joueuse de tennis de Gran Canaria, ancienne championne de ce tournoi, a prévalu lors de ses débuts chinois Zhang.

Une grande semaine de tennis est attendue pour les circuits masculin et féminin.

