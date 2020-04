Rafa Nadal va à la cuisine et Carolina Marín à sevillanas | PracticoDeporte

Les athlètes espagnols continuent de passer la quarantaine comme ils le peuvent et deux de nos stars ont montré hier d’une manière dont nous en voyons généralement peu. Rafa Nadal Il a posté une vidéo sur son instagram cuisinant un gâteau et Carolina Marin il a fait de même en dansant des sevillanas.

Le joueur de tennis des Baléares, champion de 19 grands, a expliqué à la caméra qu ‘”il était dépassé à la maison” quand il était préparer un gâteau éponge et à une époque où sa mère, qui devait exercer “de pinche”, l’avait abandonné. Tout cela avec rire, bien sûr.

Je suis submergé par le travail à domicile … 😠©

Il serait plus facile d’être dans le tournoi de Monte Carlo (il a joué cette semaine) à 3 heures de tennis 🎾 😂😂😠‚Mais pour l’instant c’est ce qu’il joue et avec un bon visage! 😠€

Ensuite j’ai mis une photo du résultat … Et ce qui a été dit, pour égayer !! pic.twitter.com/mj7xBD70TZ

– Rafa Nadal (@RafaelNadal) 13 avril 2020

Nadal, dont l’habileté dans la cuisine doit continuer à être démontrée, a pris le batteur électrique à l’envers, une erreur qui n’a pas négligé la chef José Andrés. “Vous prenez à merveille la raquette, mais pas le batteur. Je vous donne des cours de cuisine en échange de cours de tennis”, écrit-il sur Twitter.

Le numéro deux mondial a profité de la publication pour promettre une photo du résultat final et continuer d’encourager tout le monde à continuer à passer cette quarantaine de la meilleure façon possible. “Ce serait plus facile d’être dans le tournoi Monte Carlo formation 3 heures de tennis. Mais pour l’instant c’est ce qu’il joue et avec un bon visage “, raconte la légende.

Carolina, toujours une passionnée de flamenco

D’autre part, l’Andalou Carolina Marin, championne olympique en titre et triple championne du monde, a également été vue sur ses réseaux sociaux dans une vidéo avec sa mère dansant Sevillanas.

Et c’est que l’athlète espagnol est très divertissant ces jours-ci. Il s’entraîne dur, cuisine, lit, regarde des séries, cuisine et fait même de l’artisanat.

“Lundi. C’est le plus proche que j’ai été de ma mère dans toute la quarantaine,” commenta Carolina en dansant, avec sa mère. Antonia Martín, une Sevillana rociera. Et c’est qu’elle est une grande fan de danse puisque, quand elle avait 3 ans, sa mère l’a inscrite à des cours de flamenco dans l’association de quartier de son quartier de Santa Marta, jusqu’à ce qu’elle décide à 12 ans de se jeter avec le badminton.

Marín a reconnu que lorsque le confinementLa première chose qu’il fera est d’embrasser sa mère, car en ce moment il suit strictement les instructions des autorités sanitaires pour éviter les infections.

