Rafael Ramírez a déclaré que pendant les 10 ans où il était à la tête de PDVSA, environ 700 milliards de dollars ont été perdus

Rafael Ramírez, ancien ministre du Pétrole et des Mines et ancien président de PDVSA, a déclaré qu’en 10 ans, il était à la tête de la compagnie pétrolière d’État vénézuélienne, environ 700 milliards de dollars ont été perdus. Le Vénézuélien est l’une des personnes qui connaît la réalité du régime chaviste, ses secrets, et c’est pourquoi il est actuellement l’un de ses principaux ennemis. Maintenant, il vit caché dans l’exil.

“Mes estimations ont été de 700 milliards de dollars”, a déclaré qui était l’un des hommes les plus proches de Hugo Cháves, et qui était également fonctionnaire sous le régime de Nicolás Maduro.

“À quelle période?”, S’interroge un journaliste pour le documentaire Petroleum and Ruin produit par Deutsche Welle pour l’Amérique latine, qui a été diffusé le 17 janvier sur le compte YouTube du réseau national allemand. Le film affirme que des milliards de dollars que le pays a gagnés grâce à sa production de pétrole ont été perdus dans des comptes privés à l’étranger.

«Dans 10 ans. Dans mes 10 ans. Dans le mien, car c’est le compte que j’ai. 480 000 (millions de dollars) de la question des recettes fiscales, plus les propres revenus de PDVSA, pourraient atteindre 700 milliards. Cependant, la grande question est: Qu’est-ce que l’État vénézuélien a fait avec cette somme d’argent? C’est une excellente question, non?», A répondu Ramírez.

Ramírez a expliqué dans ses mots à quoi ressemble le régime Chavista. Il a déclaré que Maduro avait mis ce qui restait de l’industrie vénézuélienne à la merci de ses amis et de la garde nationale. Des hommes avec d’innombrables rapports de corruption, avec des liens clairs avec le trafic de drogue et sans aucune expérience.

“L’homme qui dirige l’industrie pétrolière est un général, le général Quevedo. C’est lui qui a mené la répression dans la rue en 2017. Ce répresseur est désormais le chef de l’industrie pétrolière. Il ne sait rien du pétrole. Il a placé de purs gardes nationaux à tous les postes de direction. Je ne sais pas qui m’écoute si vous comprenez, ce sont les gardes-frontières; Il n’a aucune idée de la façon dont l’industrie pétrolière est gérée », a-t-il déclaré dans le documentaire.

La voix narrative du film garantit que Rafael Ramírez connaît les chiffres du pillage de l’État et sait où les élites Chavez ont pris l’argent.

“Il faut remettre les choses à leur place, je crois qu’au moins 30% de nos revenus nous sont allés entre les mains de la corruption et du gaspillage. Autrement dit, un mécanisme pour extraire de l’argent du pays. Cet argent est dans les grands pays développés. Il n’y a rien de cet argent au Zimbabwe. Cet argent est en Europe et cet argent est aux États-Unis. Ça y est », a déclaré Ramirez.

La dictature vénézuélienne, avec Nicolás Maduro et Diosdado Cabello a la Cabeza, a lancé une chasse internationale contre Ramírez. La rupture entre l’ancien ministre et le régime s’est produite lorsqu’il a été obligé d’utiliser PDVSA pour d’autres services. «Ils voulaient utiliser l’entreprise pour le blanchiment d’argent du trafic de drogue. Utilisez sa structure et ses connaissances sur tout le continent », a déclaré une source à Infobae.