Rafaela: a trouvé des chèques de plus de 2 millions de dollars, les a rendus et lui a donné une récompense particulière

Luis Spahn Il vit dans la ville de Santa Fe Rafaela et y travaille pour une compagnie de téléphone. Ce lundi, il a dû se rendre dans son véhicule à la capitale provinciale et sur son chemin, il est tombé sur une série de chèques, dont certains au porteur, totalisant environ 2 170 000 $. La continuité de l’histoire n’est pas moins étonnante: il a réussi à les rendre et, en récompense, ils lui ont donné une pelle.

La curieuse découverte a eu lieu dans le Ruta 70, dans la ville d’Esperanza, à la hauteur du rond-point qui se jette dans Franck. À son arrivée dans la ville de Santa Fe, Spahn a examiné les documents et a noté qu’ils étaient tous approuvés par la même entreprise. Ainsi, il a décidé de communiquer et de donner un avis à l’usine d’outillage en question, située à quelques mètres de l’endroit où Luis a trouvé les contrôles. Dans l’entreprise, ils ont confirmé qu’ils appartenaient à un commissionnaire qui les avait visiblement perdus lors du départ de l’usine.

La nouvelle a été publiée par le portail Rafaela News et est rapidement devenue virale. «Je ne lui ai pas vraiment accordé beaucoup d’importance, mais je n’ai même pas pensé à faire autre chose. Cela me fait me sentir bien dans ma peau », a déclaré Spahn, lors d’un discours sur le site de la Via Rafaela.

Par la suite, dans des déclarations à TN, il a confié: «Il y a beaucoup de gens en colère contre l’entreprise, mais pas moi. Le J’ai porté les chèques de bonne foi et je ne m’attendais à rien. Ils ont été surpris que je les aie pris, alors ils m’ont demandé si je voulais emporter des outils avec moi. Je leur ai dit non, mais Un garçon est apparu avec une pelle. Je ne savais pas si je devais le saisir, car je savais que cela allait être généré“

“Parfois, la morbidité est plus lourde que les bonnes actions”, a expliqué le Raphael. Et il a plaisanté: «Je n’ai pas un petit morceau de terre. Je dois accrocher la pelle car cela me pose un problème. C’est pire qu’un mauvais chien ici à la maison. »