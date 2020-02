Ramos atteint le sommet du derby | Réseaux sociaux sportifs

Sergio Ramos a joué son derby de Madrid 42 et a égalé Paco Gento et Manolo Sanchís en tant que footballeur avec plus de duels dans l’histoire entre le Real Madrid et l’Atlético de Madrid, dans une “joie immense” qui, selon lui, le motive “à continuer à travailler”.

“Je suis très heureux d’obtenir les trois points dans un match spécial. Sur le plan personnel, continuer à battre des records et des statistiques est une joie immense, et aussi à égaler des personnes qui sont des légendes de l’histoire du club comme Gento et Sanchís. Cela nous donne envie de continuer à travailler et à se battre jour après jour pour les objectifs “, a-t-il déclaré aux médias du Real Madrid.