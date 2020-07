Ramses Seer frappant un avion de prédiction avertissant un nouveau jour

Ramses Vidente partage des prédictions révélatrices Après l’avoir frappé sur un avion, le Star Seer envoie un avertissement à A New Day « Deux chauffeurs sont nécessaires de toute urgence pour le programme », a-t-il déclaré.

Attendez! Ramses Vidente, également connu sous le nom de Le Voyant des étoiles, partage des prédictions révélatrices avec ses disciples, et après l’avoir frappé sur une prédiction d’avion, il envoie un avertissement à A New Day.

Annonces :

À travers ses histoires Instagram, Ramsés Vidente a d’abord rappelé une prédiction correcte de sa part: un jet s’est effondré et a pris feu sur une autoroute à Quintana Roo au Mexique avec environ 400 kilos de trafic de drogue.

Immédiatement après, le voyant a commencé par ses prédictions, et ceux qui ne se sont pas très bien sortis, étaient les membres du programme du matin A New Day: « A New Day. Les changements de conducteurs ou la mauvaise énergie du forum, le public n’a pas aimé, mauvaise énergie, deux pilotes doivent entrer dans le programme, la note baisse ».

Il convient de rappeler qu’après les licenciements de Héctor Sandarti et Erika Csiszer de Un Nuevo Día de ., les rumeurs selon lesquelles le prochain « sacrifié » serait l’actrice et animatrice portoricaine Adamari López se sont renforcées, et ces rumeurs se sont multipliées. pertinence après que le Portoricain a été absent du programme.

Par conséquent, la prédiction de Ramsés Vidente ne semble pas si farfelue, et lorsqu’elle mentionne la «mauvaise énergie», elle pourrait faire référence aux accusations constantes que Rashel Díaz et La Chiquibaby ont reçues, qui, à travers les réseaux sociaux, ont clairement indiqué qu’Adamari López suit dans A New Day.

Mais ce ne serait pas la seule prédiction de l’impact d’El Vidente de las Estrellas, puisqu’elle a assuré que Televisa perd le signal d’une chaîne de télévision, ou à défaut, ils la vendront, en plus de lancer la question: « Ou ne renouvellent-ils pas leur signal? ».

Et qui devrait être très inquiète est la chanteuse mexicaine Alejandra Guzmán, fille d’Enrique Guzmán et Silvia Pinal, selon Ramsés Vidente, elle doit s’occuper des problèmes de santé, et qu ‘ »elle ne tombera pas ou n’aura pas d’autre opération d’urgence ».

D’un autre côté, à propos du programme du spectacle de Ventaneando, il a déclaré: « Le chauffeur du spectacle de Ventaneando (doit) prendre soin de lui-même avec une pression artérielle élevée ou basse, une ambulance ou une situation d’urgence est vue, le service médical de TV Azteca. » Dans ce cas, il pourrait s’agir de Pedro Sola ou Daniel Bisogno.

A propos de la situation d’insécurité au Mexique, Ramsés Vidente a déclaré textuellement: « L’insécurité au Mexique, une énergie instable d’une voiture piégée, beaucoup de prières pour le pays ».

Le panorama n’est pas entièrement flatteur pour ce pays, car, en ce qui concerne l’aéroport international de Mexico, il a exprimé dans sa vision: «Incendie de l’aéroport CDMX ou d’un avion, problèmes de moteur, incendie dans le installations ».

Et s’ils croyaient que ce serait tout, ils ont très tort, car Ramsès Vidente en a laissé plus pour ses prochaines histoires.