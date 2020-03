Randonnée effrayante suspendue à une fenêtre du métro de New York (VIDEO)

Curieux: une promenade effrayante suspendue à la fenêtre du métro de New York (VIDEO). L’une des images les plus bizarres au milieu du chaos des coronavirus à New York. Il a été publié sur Twitter et la police enquête.

Nous ne savons pas si cette personne n’a pas réussi à prendre le métro ou si elle ne voulait pas partager de l’espace avec d’autres passagers par crainte du coronavirus, mais ce qui s’est passé, c’est qu’il joue dans l’une des vidéos les plus bizarres des réseaux.

Publié par Progressive Action (@progressiveact), la vidéo montre une personne voyageant suspendue à la fenêtre du métro devant la voiture!

C’est un acte totalement hors de logique et extrêmement dangereux.

Et les passagers qui voyageaient dans la voiture ne pouvaient évidemment pas attribuer ce qu’ils avaient vu. Sur les images, on peut voir comment un homme avec un masque pour se protéger du COVID-19 a l’air abasourdi par le passager clandestin.

Le résultat nous fait penser à un New York devenu fou avec la crise de la pandémie virale, quelque chose hors de la réalité.

“C’est une folie! Un gars qui voyage par la fenêtre. Les travailleurs de BS doivent faire face à cela pendant cette pandémie. “

C’est fou! Guy chevauchant devant le train accroché à une fenêtre BS Les travailleurs américains de BS doivent faire face à cette pandémie @danrivoli @ PeiSzeCheng4NY @NYCTSubway pic.twitter.com/ePn2fBJACY

– Action progressive (@progressiveact) 25 mars 2020

Les commentaires sur l’article ont été immédiats:

«Ce n’est pas seulement pendant la pandémie. C’est l’une des nombreuses choses qu’ils font pour les retards simpre. Et en plus, ils nous agressent, les employés, à cause des retards », explique l’un.

“Il n’y a rien de mal avec un peu d’air frais pendant une pandémie, je suppose”, plaisante un autre.

Même dans le métro de New York, il fait un commentaire quand il voit la vidéo qui les concerne totalement et montre leur perplexité.

Bonjour, c’est incroyablement dangereux. Cela se produit-il en ce moment? Veuillez nous indiquer immédiatement de quel train il s’agit et où il est parti. “

A quoi Porgressive Action répond: “Ils me disent que c’était la ligne 2 dans le Bronx.”

“C’est un comportement ridiculement dangereux à tout moment et, au milieu d’une pandémie, il détourne les agents de police d’autres occasions de garder les gens en sécurité, à l’écart et en bonne santé. C’est inacceptable », a déclaré le porte-parole du MTA au New York Post.

Merci d’avoir lu notre note Curiosités du jour, nous vous attendons demain avec une autre histoire incroyable!

