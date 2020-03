Rapport sur le blocage de Wikipedia lors d’une épidémie virale en Iran

DUBAI, Émirats arabes unis (AP) – La version Wikipedia en farsi semblait avoir des problèmes d’accès en provenance d’Iran après qu’un proche confident du chef suprême du pays est décédé du nouveau coronavirus, a déclaré mardi un groupe de militants. La République islamique a le plus grand nombre de décès dus à l’épidémie en dehors de la Chine.

Le groupe d’activistes NetBlocks a relaté les problèmes d’accès au site avec la mort de Mohammad Mirmohammadi, membre du Council of Conveniences, bien que les autorités iraniennes et leurs médias d’État ne l’aient pas admis au début. Les autorités iraniennes font de plus en plus l’objet de critiques de la part de la population pour leur gestion de l’épidémie, alors que l’on craint que le nombre de personnes infectées soit supérieur à ce qui est signalé.

Après avoir minimisé le nouveau coronavirus jusqu’à la semaine dernière, les autorités iraniennes ont maintenant déclaré qu’elles avaient l’intention de mobiliser 300 000 soldats et volontaires pour lutter contre le virus.

NetBlocks a déclaré que les difficultés d’accès à Wikipedia en farsi étaient nationales, et a noté que ses preuves techniques indiquaient que l’encyclopédie en ligne était bloquée par le même mécanisme qui bloquait Twitter et Facebook. Ces plateformes de médias sociaux sont interdites en Iran depuis les élections présidentielles contestées de 2009 et les protestations du Mouvement vert.

Certains Iraniens ont déclaré qu’ils ne pouvaient pas accéder au site Wikipedia en farsi depuis lundi soir. D’autres ont dit qu’ils le pouvaient, également à partir des pages du site adaptées aux téléphones portables.

“Les nouvelles restrictions surviennent alors que l’Iran fait face à une crise croissante suite à la perte d’importants membres de l’État par le coronavirus, et une vague de critiques et de désinformation s’est propagée à travers les médias sociaux”, a déclaré NetBlocks dans son analyse.

La Wikimedia Foundation, qui supervise l’encyclopédie éditée par des bénévoles, n’a pas répondu dans un premier temps à une demande de commentaire. NetBlocks avait signalé des problèmes d’accès à Internet en Iran ces derniers jours, et des utilisateurs du pays avaient déclaré avoir des problèmes.

Le blocus a accru la crainte que l’Iran ne coupe complètement l’accès à Internet, comme il l’a fait pendant une semaine lors des manifestations économiques de novembre.

Téhéran a annoncé lundi que le virus avait tué au moins 66 personnes dans 1 501 cas confirmés. Il existe déjà 1 700 cas de virus au Moyen-Orient. La majorité des personnes enregistrées dans la région en dehors de l’Iran, la majorité ont des liens avec l’Iran.

Cependant, les experts soulignent que la proportion de décès dus à des infections en Iran, qui s’élève désormais à 4,4%, suggérant que le nombre d’infections dans le pays pourrait être beaucoup plus élevé que les chiffres actuels le disent. L’Arabie saoudite et la Jordanie ont annoncé lundi leurs premiers cas de virus.