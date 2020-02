Rashford pourrait être laissé de côté pour le reste de la saison

BRUGES, Belgique (AP) – La saison et les ambitions de Marcus Rashford à Euro pourraient être plus. L’entraîneur de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, a déclaré que l’attaquant pourrait être laissé de côté pendant plusieurs mois en raison d’une blessure au dos.

Initialement, Solskjaer s’attendait à ce que Rashford soit absent pendant six semaines avec une double fracture de surcharge dans le dos survenue le mois dernier, lors du match de bris d’égalité de la FA Cup contre Wolverhampton.

Cependant, craint maintenant que les Anglais choisi le reste de la saison et même manquer Euro 2020.

“J’espère qu’il joue cette saison, mais il n’y a rien de certain à la fin”, a déclaré Solskjaer avant le match de Ligue Europa contre Bruges en huitièmes de finale.

«J’espère qu’il sera possible de continuer et d’avancer dans le tournoi et de prolonger la saison. Prenez votre temps. Je ne suis pas médecin, mais je m’attendais à ce qu’il se rétablisse plus vite que je ne le pense. Donc, certainement « quelques mois.

Quant à savoir si sa participation à l’Euro 2020 est en danger, Solskjaer a déclaré: «J’espère qu’il joue avant, mais nous ne sommes pas sûrs. Donc, si vous n’êtes pas en assez bonne santé, vous n’irez pas. »

Avec le capitaine Harry Kane blessé et dans le doute pour l’Euro, les informations mises à jour fournies par Solskjaer sont la dernière chose que l’entraîneur anglais Gareth Southgate voulait entendre.

Rashford espérait être “de retour avant la fin de la saison”. Il a été blessé quelques jours après avoir quitté le tribunal contre Norwich en Premier League, se plaignant d’un mal de dos.

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait un revers, Solskjaer a déclaré: “Il avait une résonance et la fracture était plus grave que ce à quoi nous nous attendions car il se sentait bien quelques jours auparavant.”

«Je n’ai jamais pris de cours d’anatomie à l’école, donc je ne savais pas qu’il faudrait autant de temps pour récupérer. Mais quand c’est bon, quand ça guérit, ce sera plus fort. Il est donc important de ne pas se précipiter et nous ne le ferons pas. »