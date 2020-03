Raúl García demande réflexion: “Il faut toujours être gentil” | Sports

Le joueur de l’Athletic Club Raúl García espère que la situation actuelle découlant de la crise sanitaire du COVID-19 servira à “faire réfléchir les gens” et à réaliser que “vous n’avez pas à être gentil uniquement lorsque les choses tournent mal”, mais cela aussi “il faut être gentil et humble à tout moment”.

“Je voudrais que cette situation serve à ce que tout le monde sache que non seulement maintenant, mais toujours, nous devons aider les autres”, a répondu le joueur navarrais lors de la conférence de presse virtuelle qu’il a offerte via les canaux officiels du club. rojiblanco répondant aux questions des journalistes et des fans.