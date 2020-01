Raúl Jiménez est entré dans l’histoire: il est devenu le meilleur buteur des Wolves en Premier League

L’année de Raul Jimenez a commencé de la meilleure façon, car grâce à un double le vôtre Les loups ils ont remporté la victoire contre lui Southampton, mais aussi avec cette paire d’annotations, le canterano de Amérique atteint le 23 buts en Premier League avec le t-shirt des loups, avec lequel il se trouvait comme meilleur buteur de l’institution anglaise.

Le Mexicain battre l’écossais Steven Fletcher, qui détenait ce titre depuis 22 cibles, comme il l’a fait durant sa période avec l’équipe entre 2010 et 2012. Il convient de mentionner que les objectifs de ce samedi étaient essentiels pour créer le Retour des loups, car avant les contributions de Raúl, le score était 2-1.

Le premier but du joueur de football mexicain est tombé à la 65e minute, lorsque a imposé une pénalité avec son style particulier, qui ne manque généralement pas, tandis que son deuxième but du match, et avec lequel il a surmonté la barrière Fletcher, il l’a fait à la 76e minute, après un remarquable jeu en collaboration avec Adama Traoréqui est devenu son partenaire principal dans l’équipe.

Avec cette performance, le joueur montre avec le conviction ferme pour étendre l’important séquence de buts qui a généré en 2019, qui était l’un de ses meilleures années de sa carrière sportive. Avec sa participation importante et importante, il est devenu l’un des éléments centraux du programme de Wolverhampton du Premier League, en Angleterre.

Votre volonté, à la fois de marquer et de contribuer avec aide pour votre équipe, ils ont été d’une importance vitale pour Les loups rester parmi les six meilleures équipes de la ligue.

Il convient de rappeler qu’en 2019, il a soulevé d’importantes réalisations individuelles pour sa carrière Le premier est lié à la record de buts qui a marqué, parce qu’il a mis le ballon dans le but rival 36 occasions en 66 matchs De tous ces nombreux, au niveau du club 15 étaient en Premier League, neuf dans la Ligue Europa et quatre dans la Coupe d’Angleterre. Avec la chemise du Équipe nationale mexicaine Il a marqué huit fois.

Quelque chose qui lui a valu l’amour du hobby des Loups est son rôle principal dans les matchs contre les clubs de une plus grande hiérarchie, parce que contre le soi-disant Big six (Liverpool, Chelsea, Machester Cuty, Manchester United, Tottenham et Arsenal) ont marqué des buts.

D’accord avec déclarations faites par le club lui-même où Jiménez milite, les actions très pertinentes au niveau offensif du “Loup mexicain” l’ont placé comme le joueur le plus productif de l’histoire de l’équipe.

La performance pertinente de ce samedi par Jiménez a réagi à Gary Lineker, l’ancien footballeur historique du équipe anglaise: «Grand retour des loups. Ils étaient 2-0 à la mi-temps et ils ont tourné 2-3. Plus de buts du grand Jiménez” En fait, plusieurs jeux avant, le même personnage avait souligné ce sous-évalué qui était le joueur de football mexicain.

“Je ne suis pas sûr que Jiménez ait le applaudissements qu’il mérite. Excellent avant-centre », a-t-il déclaré lorsque les Wolves ont joué contre Manchester City, match où il a également réussi à marquer. Après le but, Likener a de nouveau évoqué la performance du Mexicain: «Ne détestez pas quand quelqu’un prouve votre point. Raúl Jiménez attaque à nouveau“

En outre, les fans de l’équipe anglaise ont également salué la duo entre Jiménez et Traoré, parce que leurs collaborations et leur compréhension dans le domaine ont représenté avantages importants en quelques points pour votre équipe, qui jusqu’à présent se situe dans le placer le numéro six du classement général.