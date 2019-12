Rayados de Monterrey veut mettre fin à la malédiction qu'il a sans championnats depuis près d'une décennie

Les Rayados de Monterrey semblent aller à contre-courant pour ajouter son cinquième titre au football mexicain. La dernière fois que le club a été champion, c'était lors de l'ouverture de 2010Oui, il y a dix ans.

Parmi les "malédictions" de la franchise royale figurent: changement d'entraîneur; Qualification en huitième position à la Liguilla, les moments qui ont échoué au stade Azteca et en Coupe du monde des clubs.

Dans la dernière étape, l'attaquant argentin Rogelio Funes Mori Il a réussi à marquer dans une finale, une situation qu'il n'avait pas spécifiée lors d'occasions précédentes. Maintenant "La Pandilla" fera face au match retour, avec une avance de 2-1 sur le tableau de bord.

Nous devons nous rappeler que des 10 derniers tournois, c'est la septième fois que le club conteste la Liguilla et C'est la troisième fois que l'on atteint la finale: Clôture 2016 et Ouverture 2017. Dans les deux cas, il a joué le match retour dans son nouveau stade et a perdu.

En outre, Depuis qu'il a commencé à participer à la Coupe du monde des clubs en 2011, il n'a pas pu ajouter de titre en championnat.

C'est en octobre que l'organisation a annoncé le retour d'Antonio Mohamed en tant que directeur technique, après avoir licencié l'Uruguayen Diego Alonso, qui a quitté l'équipe en 12e position, avec 16 unités, et le Turc a réussi à monter en huitième position.

La première étape du étroit argentin avec les Rayados s'est déroulée de Clausura 2015 à Clausura 2018, période au cours de laquelle l'organisation a remporté la Copa MX (ouverture 2017) et a disputé deux finales, qui ont perdu contre Pachuca et Tigres.

Bien que ce que Mohamed ait accompli jusqu'à présent, les antécédents du football mexicain indiquent que depuis 1996 que les tournois courts sont contestés, les clubs qui ont enregistré de tels changements n'ont pas pu être champions.

Parmi ceux qui sont restés proches de l'atteindre, il y avait: Querétaro (Apertura 2015) et América (Apertura 2016).

Des sept dernières participations enregistrées par Monterrey à la grande fête, c'est l'occasion pour la première fois de se classer en huitième position et la possibilité d'être champion est de 10%, car la limite de la plupart des équipes est les quarts de finale (90%).

L'une des particularités de cette Liguilla était qu'en demi-finale les équipes classées de la cinquième à la huitième place se sont qualifiées, la dernière fois que quelque chose de similaire a été enregistré était à la Clausura 2015, et à cette occasion Santos était champion, et classé huitième au classement. De plus, c'est le seul cas lors des 10 derniers tournois.

Il ne faut pas oublier que Monterrey a laissé les deux meilleures équipes de l'Apertura 2019 sur la route: Santos et Necaxa. Le personnel des joueurs royaux est le plus cher de la MX League, évalué à 93,88 millions de dollars.

La valeur de La franchise se classe également comme la plus chère de la MX League, selon le magazine Forbes, avec 319,5 millions USD et c'est le cinquième du continent.

Après le match aller, Antonio Mohamed a déclaré lors d'une conférence de presse qu'il recherchait Mettez fin à la séquence de défaites des finales perdues au stade Azteca.

Sur les 10 finales auxquelles Monterrey a dû faire face au cours de son histoire, la finale de la saison 2012-2013 qu'il a disputée contre Atlante, n'a pas pu marquer lors du match aller qui était dans le colosse de Santa Úrsula et était son Première défaite en finale.

La dernière défaite du club à Liguilla, a été en demi-finale de la Ouverture de 2018 et contre Cruz Azul et le match retour dans la même propriété.

"C'est un bon avantage, ce sera un match difficile, mais comment plus historique que de rompre cette séquence après la finale perdue à domicile et au stade Azteca, nous sommes convaincus que nous pouvons», A déclaré Mohamed.