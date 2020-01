Real Madrid, leader par conviction | Sports

Le Real Madrid a fait sa part, a quitté le stade de Zorrilla avec les trois points et a attaqué le leadership, seul, de LaLiga Santander, encouragé par le trébuchement de Barcelone samedi à Mestalla.

Le set de Zinedine Zidane a gâché sa balle à cette occasion. Il est sorti gracieux après avoir terminé un travail d’attrition devant un rival animé et enthousiaste qui est tombé après la pause et a prolongé sa séquence. C’est l’équipe la plus fiable aujourd’hui après ce qui a été vu à Mestalla et à la Wanda Metropolitano lors de la séance du matin, où l’Atlético Madrid a subi un autre coup.