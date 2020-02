Real Madrid, qualifié pour les “playoffs” grâce au triomphe de Zalgiris | Sports

Le triomphe de Zalgiris de Kaunas dans l’extension face à Olimpia Milan (105-97) a certifié ce vendredi mathématiquement le classement du Real Madrid pour les ‘playoffs’ de l’Euroligue, dans lequel le Turc Anadolu Efes a également sa présence assurée , leader actuel, et Barcelone.

Les joueurs de Madrid, qui ont battu le Panathinaïkos lundi et ajouté vingt victoires et six défaites, sont ainsi assurés de terminer dans les huit premiers à la fin de la première phase et à partir de maintenant ils se battront pour l’une des quatre premières positions qui donnent l’avantage au peloton en les quarts de finale se croisent.