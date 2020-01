Réaliser et composer pour travailler avec trois réalisateurs pour réaliser un Goya | La culture

De la composition de la musique de votre propre film, comme Alejandro Amenábar, au travail pour trois réalisateurs, comme Pascal Gaigne, en passant par la création de la bande originale d’un film d’animation, comme Arturo Cardelús, il existe différentes façons d’obtenir le Goya pour la meilleure musique d’origine.

Amenábar, Gaigne et Cardelús ont participé ce vendredi à un colloque à Malaga, avant le gala des 34 Goya Awards ce samedi, qui allait également assister au quatrième nominé, Alberto Iglesias – pour “Pain and glory” – bien que enfin, il n’a pas pu le faire à cause d’une maladie.