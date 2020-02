Réarmement de l’Atlético | Réseaux sociaux sportifs

En vue et Liverpool, l’Atlético de Madrid poursuit son réarmement avec un nul au mérite contre Valence, avec le retour à la compétition d’Álvaro Morata et Santiago Arias, avec la décharge médicale de José María Giménez et même avec des doutes par Diego Costa et Joao Félix pour la réunion de mardi.

Le dixième égalisé de ce set de la Ligue du rojiblanco (le sixième en douze départs), déjà à la hauteur du nombre de victoires qu’il a remportées dans ce championnat, également dix, n’était pas le même qu’à d’autres occasions. Ce n’était pas similaire à 0-0 avec Leganés ou 0-0 avec Celta ou 0-0 avec Valladolid ou 1-1 avec Alavés …