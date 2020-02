Rebel: quand et où vous pouvez voir le retour tant attendu du feuilleton mexicain à succès

Rebel, L’histoire d’un groupe d’adolescents dans un internat, qui a marqué toute une génération, reviendra sur le petit écran de ce mois d’amour et d’amitié. Un feuilleton qui enveloppé le public il y a plus de 10 ans pour la manière d’être de ses personnages et pour sa musique que jusqu’à présent nous continuons d’écouter.

Voilà pourquoi, Christian Chávez, Dulce María, Anahí, Maite Perroni, Alfonso Herrera et Christopher Uckerman ils feront revivre leurs personnages de feuilletons qui ont été diffusés de 2004 à 2006 et qui ont impliqué plusieurs adolescents dans leur projet musical.

Rebel vous “attrapera” avec la vie de «Mine», «Roberta», «Lupita», «Miguel», «Diego» et «Giovanni», qui font partie d’un groupe d’élèves et d’enfants de la les familles les plus prestigieuses du pays. Ils participent à divers événements au sein de l’internat privé appelé École Elite Way et ils finissent par résoudre leurs différends, pour faire de l’institut un lieu unique.

Le groupe pop, RBD, a émergé dans le feuilleton et même après la fin du projet de télévision, le groupe a ramassé leurs chansons et les a emmenées au le succès fait aussi des tournées à travers le monde et c’est devenu un phénomène jusqu’en 2008, quand les étoiles se sont dites au revoir et chacune a suivi son chemin. Ils ont sorti au moins six albums et voyagé à travers l’Europe et l’Amérique latine.

Cependant, en décembre 2008, ils ont annoncé leur séparation et ils se sont produits pour la dernière fois à Madrid, où ils ont offert un concert.

Les trois saisons de ce feuilleton jeunesse seront diffusées à partir du 24 février prochain sur TLNovelas, espace que l’on peut observer à travers les canaux 204 d’izzi, 220 de Sky, 275 de Totalplay et BLIM.

D’autres acteurs lauréats de plusieurs prix et acclamés pour faire partie d’autres projets ont également émergé du roman, tel est le cas de Angelique Boyer, qui a été récompensée comme la meilleure actrice pour son rôle dans Teresa, Tres Veces Ana et Amar a muerte.

Un autre de ceux qui ont fait partie de l’émission et qui ont brillé après Diego Boneta, qui s’est démarqué dans le cinéma américain pour son interprétation dans Terminator, En plus d’enchanter le public de Luis Miguel, la série.

Plus tôt cette année, les membres du groupe pop RBD “ont arraché” des sourires à leurs fans en publiant une photo portant les six embrassés, après 11 ans de ne pas se voir.

“La vérité était que c’était très beau, c’était une grande surprise, nous avons dit que c’était le miracle de Noël, parce que c’était quelque chose de très beau qui était vraiment très spontané et c’était très agréable de se réunir à nouveau comme six personnes, parce que peut-être nous nous attendions à ce que les retrouvailles étaient sur scène, et la plus belle vérité était qu’elles venaient du cœur », a expliqué Dulce María à divers médias.

Bien que le chanteur et Actrice de 34 ans, Il a coupé tout espoir des fans de les revoir ensemble lors d’un concert, car il a assuré qu’il n’y avait pas de plan de réunion à venir avec ses anciens coéquipiers de RBD.

“Non (plans pour le retour de RBD), je pense que c’était un grand pas, qu’après 11 ans nous nous sommes réunis, mais rien n’a été discuté, aucun travail”, a-t-il déclaré.

Après de nombreuses années de non-rencontre, les six anciens membres du groupe ont décidé de se rencontrer en décembre de l’année dernière et ont également partagé leur bonheur avec tout leur public à travers une image où ils ont l’air souriant et qui ont téléchargé sur Instagram.