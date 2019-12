Recep Tayyip Erdogan a déclaré que 80 000 réfugiés syriens se rendaient en Turquie et menaçaient l'Europe d'une nouvelle crise d'immigration s'ils ne recevaient pas d'aide

La Turquie et la Russie ont négocié en septembre 2018 un accord implanter une zone de distension entre les deux forces à Idlib. Et en août de cette année, ils sont parvenus à un accord pour que les forces du régime syrien arrêtent leurs actions militaires. Cependant, les violations du cessez-le-feu imposé sont habituelles et depuis le 16 décembre, les forces syriennes et turques ont intensifié leurs bombardements sur la région. En effet, depuis la signature de l'accord de 2018, 1300 morts civiles ont été enregistrées lors des combats dans la région.