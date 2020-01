Récital hispanique et finale européenne par la grande porte | Sports pratiques

La équipe masculine de handball vivre l’un des moments les plus doux de son histoire, quelque chose que les Hispaniques ont montré à nouveau en demi-finale du Championnat d’Europe, cette fois en Stockholm, où ils ont détruit la Slovénie avec une grande exposition (34-32).

Première partie fabuleuse

La première partie a été une tempête espagnole, où toutes les vertus de l’équipe de Jordi Ribera. Raúl Entrerríos était le leader total, dirigeant chaque action hispanique, et l’attaque a fonctionné comme jamais auparavant dans ce championnat. Tel était le barrage du jeu offensif qui Espagne Il s’est reposé avec un clarificateur 20-15, au rythme de marquer 40 buts, une barbarie énorme étant donné que nous parlions de demi-finales européennes, presque rien.

Le match a été compliqué en seconde période. Slovénie Il s’est amélioré en défense et a progressivement réduit les différences, presque sans que personne ne s’en aperçoive. Il est resté de nombreuses minutes entre trois et quatre buts derrière, mais la dernière course a conduit l’équipe des Balkans à se placer à un seul but en une minute.

But décisif d’Álex Djusebahev

Puis la figure de l’autre grande star de l’équipe a émergé dans ce match, le fabuleux Alex Djusebahev, cela a marqué un but vital en l’absence de 10 secondes, lorsque les arbitres ont menacé le passif et ont donné à la Slovénie le dernier ballon pour égaliser le match et forcer l’extension. Cet objectif était le dernier et celui qui a certifié la victoire hispanique, la victoire d’une équipe colossale qui disputera sa troisième finale continentale consécutive et qui pourra défendre la couronne remportée il y a deux ans.

Cependant, nous devons tirer des conclusions de cette demi-finale, en particulier à partir d’une deuxième partie où la Slovénie a été autorisée à se battre pour un match qui semblait parfaitement maîtrisé en seulement dix minutes. L’équipe était compliquée Jordi Ribera dans les dernières minutes, il a souffert plus qu’il ne le devrait et il devrait y avoir un message face à dimanche, car contre La Croatie La même chose s’est produite. Ce jour-là, il a laissé un revenu de six buts et cette fois, presque la même chose se produit.

Mais c’est un autre film et maintenant il est temps de profiter de ce classement historique d’une équipe dans laquelle le susmentionné brillait de sa propre lumière Entrerrios -MVP du match-, Álex Djusebahev, mais aussi d’autres acteurs clés comme Viran Morros, Jorge Maqueda, Joan Cañellas ou Ferran Solé, tous des éléments clés d’une équipe de légende.

Croatie, rivale en finale

L’Espagne les verra en grande finale avec La Croatie, un rival qu’il a affronté récemment, lors du dernier match du tour principal. Pour le moment, c’est la seule équipe qui n’a pas gagné, même si elle a avancé un tirage suffisant Être le premier du groupe. Ce sera un match passionnant, dimanche prochain, entre deux des meilleures équipes du monde. La gloire européenne vous attend et le billet pour Tokyo 2020 aussi. Double prix pour lequel l’or est accroché en seulement 48 heures.

Practicodeporte@efe.com