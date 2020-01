Reconnaissance, transfert en prison et expertise: comment l’affaire se poursuivra pour le crime de Fernando Báez Sosa

Infobae a constaté que la résolution du procureur concernant les rugbiers était déterminée par le “Vidéos et témoignages qui les ont compliqués dans la cause.” L’un des éléments fondamentaux a été l’enregistrement d’une caméra de sécurité d’un endroit près de la piste de bowling Le brique -où la bagarre est née-, dans laquelle les jeunes qui ont tué Báez Sosa ont été identifiés.

Le tournage montre clairement les visages de cinq des dix accusés jusqu’à présent. Là, ils ont l’air inquiet, parlant inquiets. Après avoir passé quatre jours en détention à la Villa Gesell DDI, le 2e poste de police de cette ville et le 1er à Pinamar, leur prochaine destination sera une prison dans la province. Au-delà du fait que le service pénitentiaire de Buenos Aires a reçu lundi dernier la demande de transfert et d’accueil pour les admettre dans une prison de Buenos Aires par la justice des garanties, elle n’a pas encore été rendue effective. L’unité n ° 6 de Dolores est l’établissement pénitentiaire le plus proche, mais la surpopulation retarde la résolution. Selon la Commission provinciale de la mémoire, il existe Il y a un excès de 343% de détenus. En 2018, le quota était de 370 détenus, mais il y en avait 833. Cette même année, 72 nouvelles places ont été ajoutées, bien qu’il n’en fournisse toujours pas. De cette façon, il est prévu que la douzaine de joueurs de rugby de l’Arsenal Rugby Club de Zárate iront en prison: il reste seulement qu’il y a de la place. Jusqu’à présent, la justice n’a demandé aucun criminel en particulier comme destination.

Pour l’instant, le procureur général de Dolores, Diego Escoda, a confirmé qu’entre aujourd’hui et vendredi, tous les accusés seront confrontés à une roue de reconnaissance. Les 10 rugbiers seront exposés à des témoins de l’événement et à six amis de Fernando, qui doivent identifier ceux qui ont donné un coup de pied au jeune de 18 ans et souligner le rôle de chacun dans les coups mortels.

Escoda a également informé que les échantillons de sang prélevés auprès de tous les accusés ont été envoyés à La Plata pour analyse «pour la collecte ADN des vêtements saisis de l’accusé et des échantillons de la victime», ainsi que «les chaussures enlevées à ceux arrêtés pour expertise portée de l’empreinte qui restait sur la victime ».

Zambroni avait ordonné trois tests pour corroborer l’alibi du jeune de 21 ans qui pratique l’aviron – pas le rugby. Les enquêteurs ont confirmé que, quelques heures avant le meurtre, Ventura était dans un restaurant de Zárate avec sa famille. Il n’apparaît pas non plus dans une chambre du bowling de Gesell, ni dans les environs immédiats du lieu, ni son nom sur le contrat de location de la maison où résidaient les rugbiers, qui l’avait initialement désigné comme responsable de la mort de Báez Sosa. . En outre, un examen médical a indiqué qu’il n’avait aucune marque sur les mains ou d’autres signes d’avoir participé à une bagarre, et quatre témoins ont fourni leur récit justifiant qu’ils étaient avec Ventura ou qu’ils l’avaient vu dans la ville de Zarate cette nuit-là. Un autre fait pertinent est que le jeune homme en porte 50, une taille qui ne correspond à aucune des 19 paires enlevées dans la maison où résidaient les prévenus, dont certaines ont des taches de sang sur la victime. En outre, l’avocat de Ventura, Jorge Santoro, a confirmé qu’ils avaient livré le téléphone portable de leur accusé à la justice, pour aider à confirmer où il se trouvait au moment du crime, selon les antennes qui l’ont détecté. De même, le procureur Zamboni a demandé à évaluer les téléphones portables de tous les détenus.

Il a ajouté: «Je crois sincèrement que ces garçons ne savaient pas que l’autre jeune homme était décédé. C’est pourquoi ils ont lancé Pablo Ventura, je pense qu’ils l’ont jeté comme une blague. Je ne pense même pas que ce soit de la méchanceté. Ils l’ont dit comme une autre baise, ils penseraient que le garçon n’était pas mort. » En retrouvant la liberté, le joueur de 21 ans a évité de faire des déclarations: “Je ne parlerai pas, je ne me sens pas bien”, a déclaré en quittant l’IDD de Gesell avec son père qui a recommandé: “Soulevez votre visage, vous n’avez pas à vous cacher.”

Mardi, le procureur Verónica Zamboni a accusé Maximiliano Thomsen et Ciro Pertossi de co-auteurs du meurtre et d’un Matías Franco Benicelli (20), Ayrton Michael Viollaz (20), Luciano Pertossi (18), Lucas Pertossi (20), Alejo Milanesi (20), Tomás Enzo Comelli (19), Juan Pedro Guarini (19) et Blas Sinalli ( 18) comme participants nécessaires. Pour Thomsen et Ciro Pertossi, l’accusation de crime de «Homicide aggravé par le concours prémédité de deux personnes ou plus» prévoit la peine de réclusion à perpétuité.

Thomsen, 20 ans, est le fils de Rosalía Zárate, architecte, secrétaire des travaux publics de la municipalité de Zárate. Pendant ce temps, Ciro Pertossi, 19 ans, est le frère de Luciano et le cousin de Lucas, également détenu. La mère des frères Pertossi travaille comme enseignante et son père est le chef du constructeur automobile Toyoya. Tous les Pertossi ont été suspendus par le club mardi, tandis que les habitants de la région ont révélé qu’ils étaient connus pour avoir joué dans des épisodes violents.

“Ce n’est pas la première fois qu’il vient à notre connaissance, pas le club lui-même, mais dans la société de Zárate, de coups contre les jeunes et il arrive que certains des protagonistes soient ceux qui sont détenus”, a déclaré Marcelo Urra, le représentant légal de Náutico Arsenal, qui a inclus Alejo Milanesi et Blas Cinalli dans la sanction. “Ils avaient eu des problèmes lors d’autres sorties dans la nuit de Zarate, où il était courant de frapper une personne parmi plusieurs”, a-t-il ajouté.

Sur le plan juridique, les participants nécessaires sont considérés comme ayant aidé ou ayant eu une sorte de comportement sans lequel le crime n’aurait pas pu être commis. Par conséquent, ils auraient eux aussi la même peine.

En Argentine, comme indiqué à l’article 13 du Code pénal, la personne qui a été condamnée à la réclusion à perpétuité, une fois la peine de 35 ans d’emprisonnement, peut obtenir la liberté par voie de décision judiciaire “, rapport préalable de l’adresse de l’établissement et rapport d’experts qu’il prédit de manière individualisée et favorable sa réinsertion sociale »avec une série de conditions. C’est-à-dire, en cas de sanction, les prévenus seraient libérés après 53 ans.