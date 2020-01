Reconnaître Guaidó et faire face à Maduro: une année de délire au Venezuela

Considérez le président de Juan Guaidó et payez en même temps des impôts au gouvernement de Nicolás Maduro. Les aspirations au changement de nombreux Vénézuéliens et d’une grande partie de la communauté internationale se heurtent à la réalité d’un pays sous contrôle chaviste strict.

Dans un bureau des impôts de Caracas, Alberto González, 44 ans, remet des documents à des fonctionnaires. “Vous voulez des changements … parce que le pays est mauvais, mais la vérité est que tout reste le même”, déplore-t-il.

De longues files sont vues dans les édifices publics, des papiers peints sur les murs avec des images de Maduro et du défunt leader socialiste Hugo Chávez.

Avant de partir, Alberto se dit “fatigué” de la crise, avec six ans de récession, d’hyperinflation et d’une monnaie détruite.

Pour Miguel Ángel Latouche, spécialiste des sciences politiques, le chavisme a mis plus de 20 ans à ancrer les institutions “au service de son projet”.

Dans un processus fortement idéologisé, il a transformé les institutions et en a créé d’autres comme les «communes», organisations d’autonomie locale, explique l’..

Et tandis que «l’utopie» d’une «révolution» est tombée dans des groupes exclus, l’opposition n’a pas réussi à construire un discours qui pénètre les secteurs «colonisés» par le chavisme, comme les militaires, ajoute Latouche.

Se moquant de l’interdiction de quitter le Venezuela, Guaido a rencontré lundi à Bogota le président colombien Iván Duque et le secrétaire d’État américain Mike Pompeo.

Cependant, après un an d’offensive avec les États-Unis comme principal soutien, “la stratégie (…) n’a pas fonctionné”, a expliqué à l’. Alexander Main, du Center for Economic and Political Research, à Washington.

“Il n’a pas plus de contrôle sur le territoire ou les institutions qu’il n’en avait” le 23 janvier 2019, alors qu’il était autoproclamé PDG avec le soutien d’une cinquantaine de pays, explique Main.

Au cœur de la stratégie se trouvent les sanctions financières du gouvernement Donald Trump, qui incluent un embargo sur le brut vénézuélien depuis avril dernier.

En ce qui concerne les exportations de pétrole vers les États-Unis, 75% des flux de trésorerie du Venezuela dépendaient en 2018, forçant les expéditions de la production réduite du PDVSA appartenant à l’État vers la Chine, la Russie – alliés de Maduro – et l’Inde.

Les États-Unis et le Venezuela ont rompu leurs liens après le soutien de Trump à Guaidó, dont le représentant, Carlos Vecchio, contrôle l’ambassade du Venezuela à Washington.

Vecchio célèbre que le soutien international “a été réaffirmé” après la ratification, il y a quelques jours, de l’opposant à la tête du Parlement, position dont il a revendiqué la présidence intérimaire.

Washington a remis le contrôle des comptes bancaires et du raffineur de CITGO à Guaidó, en faveur duquel il a délivré une licence pour le protéger des créanciers de la dette extérieure vénézuélienne de quelque 150 000 millions de dollars.

Mais il n’y a pas de ressources disponibles pour atténuer une crise qui a expulsé 4,6 millions de personnes du pays.

Selon le sondeur Datanlisis, la popularité de Guaidó est passée de 63% à 38,9%.

Plusieurs pays entretiennent des relations consulaires et commerciales avec les responsables de Maduro, bien qu’ils aient renouvelé leur soutien à Guaidó avant la proclamation, avec le soutien de Chavista, du dissident de l’opposition Luis Parra à la tête du pouvoir législatif.

Le Pérou reconnaît comme “ambassadeur légitime” un délégué de Guaidó, Carlos Scull; Mais son ministère des Affaires étrangères a indiqué à l’. que Lima a des relations consulaires avec Maduro “pour protéger les Péruviens au Venezuela et accueillir les Vénézuéliens qui souhaitent demander un visa” humanitaire “.

L’échange commercial se poursuit entre privés.

Maduro a également rompu ses relations avec la Colombie en février 2019, après l’échec de la tentative de Guaidó d’entrer dans les aliments et les médicaments donnés par les États-Unis. Le commerce bilatéral, autrefois intense, s’est effondré.

Le Brésil ne reconnaît pas Maduro, mais le personnel de Guaidó qui a envahi l’ambassade du Venezuela à Brasilia fin 2019 a dû se retirer par le biais du gouvernement de Jair Bolsonaro.

Selon Main, beaucoup cherchent des “moyens de rétablir des relations”, mais ils sont “discrets parce qu’ils veulent maintenir de bonnes relations” avec Trump.

En Espagne, le chef du gouvernement Pedro Sánchez a accepté un ambassadeur de Guaidó, bien qu’il s’agisse d’une “relation protocolaire”, car “la relation fonctionnelle et opérationnelle reste avec l’administration Maduro”, a indiqué à l’. une source du ministère des Affaires étrangères.

Le nouveau gouvernement argentin, présidé par Alberto Fernández, a retiré la reconnaissance qu’il avait accordée à Guaidó son prédécesseur Mauricio Macri.

Au contraire, en Bolivie, Maduro a perdu son allié Evo Morales, tandis que le président élu de l’Uruguay, Luis Lacalle Pou, promet une ligne dure différente de celle de Tabaré Vázquez.

Le leadership de Guaidó, dit Latouche, continue d’être soutenu par un soutien international, qui “est très bon, mais pas suffisant”.