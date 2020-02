Reconnaître une erreur de communication dans les données sur la pauvreté fournies par l’UCA

Agustín Salvia, directeur de l’Observatoire de la dette sociale de l’Université catholique d’Argentine (UCA), a expliqué aujourd’hui à Infobae que la décision de publier une projection des données INDEC où il était prévu que la pauvreté se situerait à 32% Au troisième trimestre de l’année dernière, elle a répondu à des «travaux techniques internes» et a confirmé que, selon le rapport de l’agence privée qui mesure la pauvreté, elle se situe à 40,8% en Argentine.

Salvia s’est entretenue aujourd’hui avec un groupe d’étudiants et d’enseignants de l’UCA des sciences économiques et a admis plus tard à ce média: «Toutes les projections que nous avons faites sur les données de l’Indec de la pauvreté ont répondu à une exercice académique interne et que à cause d’une erreur de communication de notre part ils ont fuité sur les réseaux sociaux ».

Cependant, la Salvia a fait remarquer que les estimations de 40,8% de la pauvreté qu’elles ont fait connaître n’ont pas changé, elles sont les plus élevées de la dernière décennie et ce sont des chiffres proches de ceux de 2006 et 2007.

En décembre dernier, l’économetre Martín González Rozada, de l’Université Di Tella, a estimé le niveau de pauvreté de 33% sur la base de projections de chiffres officiels et, presque simultanément, l’UCA a fait une estimation de projection similaire de Les données de l’INDEC, où il a spéculé que la pauvreté affecterait 32,6% des Argentins et le sans-abrisme, 7,3%.

En dialogue avec InfobaeLa Salvia a ratifié qu’à l’Observatoire de l’UCA ils conservent les données qu’ils ont publiées en décembre concernant 40,8% de la pauvreté et a précisé que les projections qu’ils ont faites des mesures de l’INDEC étaient uniquement pour la consommation interne. Ce sont, dans ce cas, des travaux académiques qui sont réalisés chaque année bien que cette fois ils aient eu un impact sur les réseaux sociaux auquel ils ne s’attendaient pas. Ainsi, l’UCA a réitéré qu’elle ne coïncide pas avec les données de l’INDEC, au-delà desquelles, méthodologiquement, on a cherché à comprendre son origine et son fondement.

Quelle a été l’erreur de l’UCA et pourquoi elle a été commise?, A demandé Infobae à la Salvia. “C’était une erreur de communication”, a-t-il répondu. Le fait d’avoir diffusé un travail technique de consommation interne qui n’intéresse que quelques spécialistes et qui a été publié sur Twitter sans évaluer l’impact politique que tout cela allait générer a été une grosse erreur ».

“Je pense que nous sous-estimons, en raison de l’ignorance, l’impact sur les réseaux d’un jeu académique que nous faisons toujours par rapport aux projections de l’INDEC”, a-t-il ajouté.

En outre, Salvia a déclaré que “l’erreur de communication” a été utilisée par de nombreuses personnes qui ont eu une confrontation avec l’UCA pour diverses raisons, notamment pour avoir participé à l’appel du gouvernement d’Alberto Fernández à soutenir la création du Conseil de lutte contre la faim.

Il est clair que les données de l’Observatoire de la dette ne se sont jamais conformées à aucun gouvernement ces dernières années: le Kirchnerisme les a interrogés pour avoir interrogé l’INDEC et pendant l’administration de Mauricio Macri s’est opposé à l’UCA pour avoir donné des données que la direction Il a estimé qu’ils ne correspondaient pas à la réalité du pays dans sa plénitude.

«Je ne suis pas naïf et nous savons que notre posture et nos données en dérangent toujours. Mais nous continuerons à maintenir le comportement impeccable et professionnel que nous avons toujours eu », a ajouté le professeur de l’UCA.

De cette façon, la Salvia a défendu «Transparence académique et professionnalisme» des rapports de l’Observatoire de la dette sociale. Et il a insisté sur le fait que la méthodologie de mesure de l’UCA n’a pas été modifiée, elle est restée à un niveau de pauvreté de 40,8% au troisième trimestre 2019 et a souligné la «valeur professionnelle» de Jorge Todesca, l’ancien chef de l’INDEC, pour essayer de retrouver la crédibilité que cet organisme avait demandée lors de l’intervention qui a souffert au Kirchner.

Dans ce cas, Salvia a déclaré que l’autre erreur de l’UCA était de vouloir expliquer ou soutenir le rapport INDEC, “une décision que nous n’aurions pas dû prendre car ce n’est pas pour nous”.