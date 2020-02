Recycler les plastiques océaniques en produits 3D utiles pour les industries marines | Couverture

Le projet international «CircularSeas» a été présenté ce jeudi à l’Université de Vigo dans le but de recycler les déchets plastiques de l’océan, les ports et les entreprises qui y opèrent, et de les convertir en produits fabriqués avec des imprimantes 3D utiles pour industries marines

‘CircularSeas’ tente de promouvoir l’économie verte à travers des produits éco-innovants pour les industries marines, a expliqué Julio Garrido, chercheur du groupe Ingénierie des systèmes et de l’automatisation à l’Université de Vigo, l’une des institutions participant au projet.