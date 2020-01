Red Bull prolonge le contrat de Verstappen pour les quatre prochaines années

LONDRES, 7 janvier (.) – Max Verstappen restera chez Red Bull jusqu’à la fin de 2023, a annoncé mardi l’équipe, qui devrait garder l’un des pilotes avec la plus grande projection de la grille de Formule 1 dans ses rangs.

“Je suis vraiment heureux d’avoir étendu mon partenariat avec l’équipe. Red Bull a cru en moi et m’a donné l’opportunité de commencer en F1, pour laquelle j’ai toujours été très reconnaissant”, a déclaré Verstappen, 22 ans, dans un communiqué.

“Avec Honda (…), nous avons fait de grands progrès au cours des 12 derniers mois, ce qui me donne encore plus de motivation et de confiance que nous pouvons gagner (…) Je veux gagner avec Red Bull et notre objectif est, bien sûr, de combattre pour un championnat du monde ensemble “, a ajouté le pilote.

Red Bull a terminé troisième l’année dernière lors de la première saison d’un nouveau partenariat avec Honda, qui s’est avéré être un succès immédiat après l’échec de la relation avec McLaren. Verstappen était le meilleur pilote de Mercedes Lewis Hamilton et Valtteri Bottas.

Verstappen a remporté trois tests en 2019 et ajoute huit victoires dans sa carrière en F1. Il est considéré comme un futur champion du monde. Le Néerlandais, devenu en 2016 le plus jeune vainqueur de l’histoire de la F1, avait été lié à Ferrari et Mercedes dans divers articles de presse.

(Rapport d’Alan Baldwin; édité en espagnol par Javier Leira)