Redondo, l’élégance du milieu de terrain et un talon pour l’histoire | Sports

L’élégance a défini la carrière de Fernando Redondo. Le temps a placé l’Argentin parmi les meilleurs milieux de terrain de l’histoire du football. Sa hiérarchie, des doses élevées de qualité technique, un aimant dans son pied gauche. Là où il est passé, il avait beaucoup de personnalité à retenir, mais une pièce est restée comme l’héritage éternel. 20 ans de talon d’Old Trafford. Une ressource technique magique qui a propulsé le Real Madrid au huitième rang.

Le court dribble a toujours été une spécialité de Redondo. Corpulent, il a affronté le rival et n’a jamais su de quel côté sortirait grâce à un pied gauche privilégié. Avec le corps, il a éliminé les rivaux. Toujours effrayant en tête-à-tête. Joueur d’équipe, priorité au groupe sur l’individu. Son évolution en tant que joueur a soustrait l’augmentation de l’attaque avec laquelle il s’est démarqué à Argentinos Juniors ou à Tenerife et a augmenté la couverture des coéquipiers et l’équilibre. Jusqu’à Old Trafford. Une nuit européenne magique.

Le 19 avril 2000, le Real Madrid a visité un temple du football avec le besoin de marquer. Le nul 0-0 de Santiago Bernabéu l’a contraint à le faire pour entrer en demi-finale de la Coupe d’Europe. Manchester United de la légende Ryan Giggs et David Beckham, a eu trois ans sans perdre dans son stade. Un autocuiseur.

Le récital d’arrêt d’Iker Casillas a été suivi d’un doublé de Raúl González (2-3). L’équipe de Vicente del Bosque, qui avait remplacé John Benjamin Toshack en novembre, est venue jeter à Munich et une finale avec laquelle ils ont signé le huitième. Ce fut le retour d’un géant resté longtemps sans le titre le plus désiré et en trois ans, il signa deux nouvelles conquêtes qui le firent roi de l’Europe.

Le troisième but qui a tué le duel resterait à jamais dans la rétine des meilleurs buts du Real Madrid dans la compétition la plus prestigieuse. Il a reçu du Brésilien Savio Bortolini et a occupé son espace, marquant vers le côté gauche. Une faillite. Deux Une course mesurant la mêlée de la marque Berg. Le ballon, toujours protégé et au moment où il le sentit venir sur lui, il sortit une ressource magique de son chapeau. Talon arrière gauche, course pour empêcher le ballon de quitter le terrain et collé à la ligne de fond, Redondo a arrêté le temps. Il a enduré ce qui était nécessaire à un dévoreur du but de «sentir le sang» et d’apparaître dans l’espace entre les centrales qui avait été créé grâce au mouvement de Fernando Morientes, pour marquer à volonté. Les fans rivaux ont finalement reconnu le spectacle avec une ovation finale.

“Le talon a été un moment inspirant. Le mieux a été de faire la pause nécessaire pour lever la tête, d’attendre et de voir Raúl arriver seul au deuxième poteau. C’est une action que le football professionnel n’avait jamais faite et que je n’oublierai jamais”. des années plus tard, Redondo a rappelé dans un acte avec la Liga, dont il est maintenant ambassadeur tout en combinant sa formation d’entraîneur en attendant de faire le saut au banc.

Avec Redondo, plus besoin de pivot double ou de muscle du football actuel. C’étaient d’autres fois. Quand ils ont été soulevés, ils ont même suscité des débats, comme celui qu’il a enduré avec Luis Milla, sur ses besoins. C’est en raison des qualités d’un footballeur avec un tel pouvoir qu’il a été laissé seul pour couvrir un domaine clé dans la construction du jeu et la destruction du rival, lui permettant de jouer avec un diamant et un milieu de terrain offensif offensif. Là où maintenant deux et même trois joueurs cohabitent, avec pour spécialité un footballeur de détruire le profil de Casemiro ou Busquets parmi les meilleurs au monde, dans les années 90 et la première décennie de 2000 était Fernando, baptisé le “ Prince ” par Diego Simeone.

Le classique argentin 5 qui n’a pas pu porter son numéro par respect pour les rayures au Real Madrid et une institution de club comme Manolo Sanchís, a laissé une décennie de grand football en Espagne. Une personnalité puissante pour surmonter les blessures qui l’ont marqué et ne l’ont pas empêché d’être un incontournable pour Valdano, Capello, Heynckes, Hiddink et Del Bosque dans leur étape madrilène. Il l’a clôturé avec le changement de présidence et l’arrivée de Florentino Pérez avec deux «champions» dans son sac à dos, deux ligues et une coupe intercontinentale. Il a laissé un héritage qui dure et une action dont on se souviendra toujours. Talon d’Old Trafford. L’élégance du milieu de terrain portée à son maximum.

Roberto Morales