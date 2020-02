Réduire l’étalement de la rue pourrait aider à lutter contre le changement climatique

Les villes du monde se développent. Les terres boisées, les fermes et les déserts sont pavés de routes, une transformation qui est pratiquement irréversible – et qui peut avoir des conséquences profondes sur le réchauffement climatique, selon l’étendue des paysages de rue. Les chercheurs ont maintenant constaté que les rues des villes et des banlieues du monde entier sont devenues moins connectées au cours des quatre dernières décennies, encourageant des modes de transport moins respectueux du climat.

La nouvelle étude, publiée le mois dernier dans les Actes de la National Academy of Sciences USA, différait des articles précédents dans son approche de la mesure de l’étalement urbain. Au lieu de regarder la répartition des habitants ou la superficie des terres couvertes par une ville, les chercheurs ont créé un indice basé sur l’efficacité des rues connectées – en d’autres termes, la distance à parcourir pour se rendre d’un point de la ville à un autre. Dans un système de rues peu connecté et rempli d’impasses, de routes menant à des communautés fermées ou d’itinéraires isolés s’étendant dans des quartiers éloignés, les gens sont plus susceptibles de conduire des voitures – une source majeure d’émissions de gaz à effet de serre – explique le co-auteur de l’étude, Christopher Barrington – Leigh, économiste à l’École de l’environnement de l’Université McGill. À l’autre extrémité du spectre, si les rues forment une grille serrée, les itinéraires sont plus courts, la marche est plus pratique et l’investissement dans le transport en commun est plus acceptable pour les gouvernements municipaux. «Le choix du tracé initial de la route dans un nouveau développement pourrait être l’un des plus gros investissements climatiques que les humains fassent», explique Barrington-Leigh. “Et pourtant, cela ne suscite pas beaucoup d’attention dans les cercles politiques.”

Lui et ses collègues ont utilisé des images satellites prises entre 1975 et 2014 pour documenter le moment où les rues ont commencé à serpenter à travers les terres agricoles et d’autres régions périphériques autour de 200 villes. Ils ont analysé les informations à l’aide d’une mesure qu’ils ont créée appelée le Street-Network Disconnectness Index, ou SNDi. Plus une ville présentait un grand nombre de voies sans issue ou de plus grandes distances entre les intersections, par exemple, plus elle était «étalée» et plus son score SNDi était élevé. «Leur approche est assez nouvelle», explique Richa Mahtta, un associé de recherche étudiant l’urbanisation et l’utilisation des ressources à l’Université de Yale, qui n’était pas impliqué dans le travail.

Crédit: Amanda Montañez; Source: «Global Trends Toward Urban Street-Network Sprawl», par Christopher Barrington-Leigh et Adam Millard-Ball, dans Actes de la National Academy of Sciences USA, vol. 117, n ° 4; 28 janvier 2020

Les chercheurs ont découvert que les rues des États-Unis ont germé plus rapidement que n’importe où ailleurs sur la terre jusqu’à ce qu’elles atteignent un sommet au milieu des années 1990. Bien que ses rues soient devenues progressivement plus connectées depuis lors, l’étalement urbain reste pire aux États-Unis que dans tout autre pays. Dans la plupart des régions, il n’a cessé d’augmenter depuis 1975, mais à l’échelle mondiale, les taux ont récemment ralenti.

Un certain nombre de facteurs ont contribué à l’expansion des rues de la ville dans les banlieues américaines au cours du 20e siècle, selon Harold Platt, un historien de l’Université de Loyola, qui étudie les villes et l’environnement et n’a pas été impliqué dans le nouveau document. L’invention des réseaux électriques, des téléphones et des voitures près du début des années 1900 a rendu la vie juste à l’extérieur des villes plus pratique. Et après la Seconde Guerre mondiale, les citadins blancs ont afflué vers les banlieues, aidés en partie par les incitations pour les banques à accorder des prêts immobiliers à faible taux d’intérêt aux anciens combattants par le biais du GI Bill, explique Platt.

Malgré le réseau de rues célèbre de Manhattan, New York se classe parmi les 10 villes les plus tentaculaires des 200 examinées dans l’étude en raison des longues routes qui ont poussé autour de la grande région métropolitaine. Mais les mégalopoles ne sont pas les seules à avoir un SNDi élevé. Raleigh, en Caroline du Nord, compte beaucoup moins de personnes que New York, mais elle a la même étendue d’étalement, alimentée en partie par une population croissante et la présence d’autoroutes à travers et autour de la ville. À partir de ces autoroutes, de nombreuses routes de banlieue se sont fracturées en impasses, selon un rapport de 2000 Brookings Institution et un article de PLOS ONE 2014. (Le graphique qui accompagne cet article ne montre que les classements SNDi pour un sous-ensemble des villes de l’étude: celles avec 3 000 intersections ou plus.)

De nombreuses villes à travers le monde semblent répéter l’étalement rapide des États-Unis dans les années 1970 et 1980 alors que la population mondiale se déplace vers les zones urbaines. Par exemple, Bangkok avait, de loin, l’une des collections de rues les plus déconnectées parmi les principales villes du monde au cours des quatre décennies examinées par la nouvelle étude. La croissance économique de la Thaïlande au milieu du XXe siècle a alimenté le développement rapide de sa capitale. Les routes ont formé des grilles étendues qui contenaient des «superblocs» ou des bandes géantes de terres vides, a trouvé un article publié en 2007 dans Urban Design International.

D’un autre côté, les villes japonaises ont toujours maintenu certains des systèmes de rues les plus connectés, en partie à cause de la loi sur l’urbanisme, un ensemble de règlements mis à jour en 1968 pour limiter l’aménagement du territoire et prévenir l’urbanisation chaotique pendant le boom économique du pays. De nombreuses villes d’Amérique du Sud ont maintenu l’étalement limité pendant un certain temps en raison des modèles de grille dense laissés par les colonisateurs espagnols. Mais certaines – dont Guatemala City, qui est la quatrième ville la plus étendue au monde – ont commencé à s’étendre dans les années 1970. Selon une étude de 2018 sur les villes, les conflits violents ont poussé les gens à la périphérie de la ville, et ils ont de nouveau été remodelés lorsque des établissements informels ont surgi après un tremblement de terre destructif de 1976.

Une des raisons de l’expansion de l’étalement est que les nouvelles rues ont tendance à imiter les rues existantes, selon des recherches antérieures des auteurs du document PNAS. Un développeur construisant de nouvelles routes à côté d’une grille praticable aura également de bonnes raisons de les rendre praticables, explique Barrington-Leigh. “En revanche, si je construis à côté d’un cul-de-sac impénétrable, non seulement il n’y a pas de services pour y aller à pied, mais je peux être sûr qu’il n’y en aura pas”, ajoute-t-il. «En fait, je peux même être à peu près sûr que les chances que le gouvernement local y installe des transports en commun soient relativement faibles», il est donc logique que les développeurs ou les urbanistes continuent d’ajouter des routes plus difficiles à parcourir et déconnectées.

Le pic des États-Unis et le déclin qui en résulte dans ces paysages de rue montrent que même des pays en expansion rapide peuvent changer de cap. Le renversement aux États-Unis peut être attribué à un certain nombre de facteurs, notamment les urbanistes qui adoptent de nouveaux principes de conception urbaniste tels que les rues maillées et les décideurs qui accordent la priorité aux connexions de rue, selon les recherches antérieures de Barrington-Leigh. Par exemple, plusieurs villes américaines ont interdit les culs-de-sac. D’autres ont inscrit des rues maillées dans leur code du bâtiment. Barrington-Leigh espère que la nouvelle recherche contribuera à favoriser de telles politiques. Mahtta pense que c’est possible parce que cela “appelle en fait la nécessité d’une action pertinente”, dit-elle. “[It] souligne où nous pouvons commencer. “