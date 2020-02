Réforme en Arabie saoudite: la connexion climat-café

Si le programme de réforme du Royaume d’Arabie saoudite doit réussir, cela pourrait bien dépendre de la protection de son ancien héritage de la consommation de café. Mais ce patrimoine est gravement menacé par les ravages du changement climatique.

L’année dernière, une étude majeure a révélé que jusqu’à 60% des espèces de café sauvage sont menacées d’extinction «à une époque de changement climatique accéléré». Cela comprend les espèces de café cultivé les plus populaires de l’arabica, qui représentent bien plus de la moitié des la production mondiale.

L’Arabie saoudite est l’un des plus grands producteurs de café arabica au monde, qui devra faire face à des défis particulièrement aigus pour sa production de café dans les années à venir en raison d’une combinaison de pénurie d’eau induite par le climat et d’épuisement des eaux souterraines.

Ce n’est pas seulement une mauvaise nouvelle pour les buveurs de café. C’est une mauvaise nouvelle pour la révolution sociale naissante qui balaie tranquillement l’Arabie saoudite – à travers la culture du café. La révolution n’est définitivement pas télévisée. Au lieu de cela, il est brassé dans une nouvelle légion de cafés qui jaillissent à travers le pays, où hommes et femmes sont assis ensemble, discutant, riant et partageant des histoires.

C’est quelque chose qu’ils n’ont pu faire que depuis la fin de 2019, lorsque le gouvernement saoudien a assoupli les restrictions sur la socialisation des hommes et des femmes dans des espaces mixtes. Aujourd’hui, les cafés sont devenus des lieux d’interactions sociales jamais vues auparavant. C’est une victoire modeste mais extrêmement importante pour les libertés individuelles dans un pays connu pour son conservatisme.

Mais ces germes de changement social pourraient être détruits si le changement climatique se poursuit à son rythme actuel.

Le grain de café khawlani d’Arabie saoudite est cultivé dans la région sud-ouest de Jazan, un paysage montagneux luxuriant abritant quelque 54 000 caféiers, produisant certains des cafés de la plus haute qualité sur la planète.

La technique unique et spécifique requise pour cultiver et cultiver le café khawlani de Jazan a été transmise de génération en génération strictement par la tradition orale. Les graines sont plantées dans des sacs en filet remplis de terre pendant 3 à 4 mois, dans une zone fraîche et protégée. Une fois que les graines ont atteint leur pleine maturité, elles sont placées dans les champs labourés le long des flancs en terrasses des montagnes.

Après un processus de croissance de 2 à 3 ans, où les grains changent de couleur du vert au jaune et enfin à leur rouge mûr, le café est cueilli sur les arbres, mais avec un soin extrême. Les haricots sont tordus sur les branches afin de minimiser les dommages possibles aux arbres. Après avoir séché les fèves sur les toits des maisons des agriculteurs, elles sont remuées jusqu’à ce qu’elles deviennent noires. Ils sont ensuite moulus avec un moulin en pierre et les grains sont torréfiés à la perfection. La coque et le haricot sont utilisés pour la consommation afin d’éviter tout gaspillage.

Mais cette pratique traditionnelle minutieuse est appelée à prendre fin si le changement climatique s’accélère. Les rendements du café arabica sont déjà en baisse en raison du changement climatique dans des régions comme les hauts plateaux d’Afrique de l’Est.

Et en quelques décennies seulement, les rendements moyens d’arabica dans le monde pourraient chuter de 20%. Si nous ne changeons pas de cap sur le changement climatique, cela entraînera des pertes importantes pour les producteurs de café en Arabie saoudite, qui est déjà l’une des régions les plus pauvres en eau du monde.

Malgré sa richesse, l’Arabie saoudite est l’un des pays les plus pauvres du monde en termes de ressources en eau naturelles renouvelables. Le changement climatique devrait aggraver considérablement cette situation au cours des prochaines décennies. Non seulement les précipitations dans certaines parties du pays diminueront, mais des températures plus élevées entraîneront des taux d’évaporation plus élevés dans les réservoirs de barrages et les aquifères à des taux allant jusqu’à 50%. Même une augmentation de seulement 1 degré Celsius entraînerait une diminution substantielle du ruissellement de surface dû aux précipitations, ce qui remplit les aquifères souterrains. Selon la gravité du changement climatique, cela entraînerait une réduction globale des ressources en eau de l’Arabie saoudite comprise entre 241 et 1 435 mètres cubes par an.

Au pire, si l’on considère uniquement les taux d’épuisement des eaux souterraines, l’agriculture dans toute la péninsule arabique pourrait s’effondrer en seulement 30 ans, dans un scénario de statu quo – et cela sans tenir compte des effets du changement climatique.

Le changement climatique et l’épuisement des eaux souterraines menaçant non seulement la production de café mais l’agriculture au sens large, la Saudi Heritage Preservation Society a demandé à l’UNESCO de protéger Jazan et son industrie du café en tant que site d’importance culturelle internationale. Ce n’est pas seulement la géographie qui a besoin de protection, mais aussi la population locale qui cultive le café à Jazan depuis des siècles.

L’Arabie saoudite pourrait finir par être l’un des producteurs de café les plus touchés par ces défis. Ceci est d’autant plus important que bien que le grain de café ait été découvert en Éthiopie, il a d’abord été cultivé et cultivé à travers la frontière saoudienne au Yémen à partir d’environ 1300.

Beaucoup ne savent pas que le café a commencé comme un phénomène du monde arabe. Les anciens mystiques soufis du Yémen en buvaient pour provoquer une secousse de joie spirituelle caféinée. Le café pourrait être considéré comme la boisson véritablement œcuménique du monde, car les moines et les musulmans dévoués l’utilisaient pour rester éveillé toute la nuit afin de s’engager dans la prière et la réflexion.

En provenance des hauts plateaux montagneux du Yémen, qui sont maintenant ravagés par la guerre, le grain de café a fait son voyage vers les oueds verts luxuriants de la région de Jazan. Il est donc essentiel de préserver l’histoire de la culture du café dans cette région pour préserver l’héritage mondial du café, qui est inextricablement lié à l’identité culturelle des habitants de la région.

Si nous voulons empêcher cette histoire riche et vibrante de disparaître, nous devons protéger les techniques anciennes et irremplaçables qui nous apportent ce merveilleux élixir caféiné. La reconnaissance de l’UNESCO serait un pas en avant, mais aussi, le monde doit agir rapidement sur le changement climatique.

Ce faisant, nous pouvons également aider à préserver le changement social rapide qui traverse actuellement l’Arabie saoudite, car les hommes et les femmes, jeunes et vieux, peuvent pour la première fois se rencontrer autour d’un café – brisant les tabous qui durent depuis des décennies et renversant le conservativisme qui définissait autrefois le royaume.