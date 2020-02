Regardez l’aperçu de Corruption 2029, le nouveau jeu de The Bearded Ladies

En 2018, il est arrivé de Sweden Mutant Year Zero: Road to Eden, un jeu de stratégie particulier qui a suscité des éloges et des éloges. Maintenant Les femmes barbus, responsable du développement de ce jeu, a sorti une bande-annonce surprenante qui montre comment ce sera Corruption 2029, leur nouvelle production, qui sera disponible en téléchargement dans l’Epic Games Store à partir du 17 février 2020. Après avoir vu cet aperçu et se souvenir du dernier titre développé, les attentes ne pouvaient pas être plus élevées. Heureusement, en très peu de temps, vous pouvez essayer.

Un bref examen des avances récemment publiées promet que Corruption 2029 prendre les fondations de Mutant Year Zero fournir un développement axé sur l’exploration et le combat au tour par tour avec la furtivité comme élément différentiel principal. Il y aura des cartes extrêmement grandes pour profiter de ces fonctionnalités. Avec un style visuel plus proche de la science-fiction, le studio suédois ne s’écarte pas de la stratégie de type XCOM. Situé dans une Amérique dystopique et dans un avenir pas trop lointain, l’utilisateur doit utiliser ses compétences tactiques pour commander une escouade d’unités améliorées qui devront pénétrer sur les terres ennemies pour découvrir la corruption.

Les développeurs eux-mêmes le qualifient de “jeu tactique hardcore qui testera même les joueurs les plus expérimentés du genre”. Hormis les combats tactiques au tour par tour, l’exploration serait gratuite: apparemment Corruption 2029 il fournira un mode d’exploration gratuit, qui permettra de progresser dans l’évolution de l’équipe et de progresser dans une campagne narrative. Il n’y a pas beaucoup plus d’informations sur le jeu qui seront bientôt disponibles en téléchargement sur le site Web de Epic Games Store. Il peut maintenant être réservé à partir de la plate-forme, le prix de pré-achat est de 4,99 $ et arrivera dans le cadre du contenu exclusif de la boutique de jeux vidéo numériques. Pour le moment, c’est un titre uniquement pour PC mais, probablement, atteindra bientôt les autres consoles, comme cela s’est produit avec Mutant Year Zero: Road to Eden.

En plus du trailer de lancement et de quelques images, sur le site de Epic Games Store vous pouvez trouver les exigences minimales et recommandées pour jouer le nouveau poste de Les femmes barbus. Il pèsera 5 Go, l’audio sera uniquement en anglais et les textes seront disponibles en huit langues dès le premier jour, y compris l’espagnol.

Mutant Year Zero: Road to Eden, l’excellent prédécesseur de Corruption 2029, est un jeu de stratégie au tour par tour avec des innovations notables et intéressantes pour le genre. Avec de fortes références à des jeux comme XCOM, le titre ajoute une composante narrative et une exploration gratuite dans un jeu qui donne beaucoup de tissu à couper pour les stratèges. Lancé en décembre 2018, Mutant Year Zero a reçu une première extension, Graines du mal, qui a ajouté une nouvelle histoire après le jeu principal et ajouté de l’équipement et un nouveau personnage, Big Khan the wapiti.

Pour vérifier comment est la proposition précédente de Les femmes barbus, Mutant Year Zero: Road to Eden Il est actuellement disponible sur Xbox One, PS4, Nintendo Switch et PC. À ce moment, vous êtes également attaché à l’abonnement Xbox Game Pass.